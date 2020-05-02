طريقة عمل الكنافة العادية في وقت قصير ووصفة سريعة

ننشر طريقة عمل الكنافة العادية والتي تعتبر واحدة من أفضل الحلويات الشرقية وقد قدمنا لكم من قبل طريقة عمل شربات الكنافة في وصفة صحيحة ومميزة، وصفة عمل الكنافة العادية التي نُقدمها اليوم يُمكن عملها في دقائق معدودة وفي وقت قصير جدًا وهي، وهي وصفة سريعة لتستطيعي تقديمها ساخنة ولذيذة لكل أفراد الأسرة، ويمكنك تقديم الكنافة العادية بجانب كوب ساخن من اللبن، لتكون وجبة صحية ومفيدة.

طريقة عمل الكنافة العادية في وصفة سريعة التحضير

طرق عمل الكنافة العادية في وصفة سريعة التحضير هي طرق متنوعة وعديدة، نقدم لكم منها طريقتين غاية في السهولة والروعة.

الطريقة الأولى: عمل الكنافة في الطاسة على النار:

نحضر طاسة، حجمها حسب الرغبة، تكون الكنافة مُقطعة قطع صغيرة باليد، ندهن الطاسة بالسمنة وكميتها حسب الرغبة، نوزع السمنة في كل أرجاء الطاسة جيدًا، نضع الكنافة في الطاسة، ونضغط عليها براحة اليد جيدًا، نضعها على النار، عندما يحمر وجه الكنافة الملامس للطاسة، نقوم بقلبها على الوجه الآخر حتى يحمر، نرفعها بعيدًا عن النار، ثم نضع شربات الكنافة البارد على الكنافة الساخنة، ويمكن الاستغناء عن شربات الكنافة ونضع السكر البودرة والزبيب وجوز الهند على وجهها وتُقدم ساخنة.

الطريقة الثانية: الكنافة العادية في الفرن:

تُقطع الكنافة قطع صغيرة باليد، نقوم بتسييح السمن على نار هادئة، ثم نضعه على الكنافة، نقوم بفرك الكنافة مع السمن جيدًا، نحضر صينية، نضع فيها السمن ونوزعه في قاعها جيدًا، نضع الكنافة في الصينية ونضغط عليها جيدًا براحة اليد، توضع في الفرن حتى يحمر وجهها، نُخرج صينية الكنافة من الفرن، وهي ساخنة نضع عليها شربات الكنافة البارد.