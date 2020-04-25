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طريقة عمل شربات الكنافة مثل الحلواني

بواسطة محمود عطا الله
طريقة عمل شربات الكنافة مثل الحلواني طريقة عمل شربات الكنافة مثل الحلواني

نقدم طريقة عمل شربات الكنافة والحلويات مثل الحلواني بكل جودة وتميز وسهولة لتقديم أفضل صينية كنافة أو قطايف أو بسبوسة خلال شهر رمضان الجاري، وعمل الشربات أو عسل الكنافة يتوجب أن يتميز بدقة، لأن الشربات هو أساس نجاح صينية الكنافة أو أيا من الحلويات الشرقية الأخرى، النتائج غير الجيدة لشربات الكنافة هو أن يكون “مخرز” أو خفيف مثل المياه، ووصفة اليوم تضمن لك نتيجة متميزة.

طريقة عمل شربات الكنافة مثل الحلواني

المكونات:
2 كوب ماء.
4 كوب سكر.
عصير ليمون مُصفى.
ملعقة صغيرة فانيليا.
عود قرفة حسب الرغبة.
طريقة صنع عسل الكنافة:
نضع الإناء على نار مرتفعة، نضع الماء، نضع السكر، وتلك الخطوة هامة، حيث يجب أن نضع السكر في نصف الإناء، حيث نحترس ألا يتواجد السكر على جدار الإناء أعلى الماء حتى لا يتسكر الخليط، عندما يغلو الخليط، نقوم بتهدئة النار، ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نضيف عصير الليمون المصفى، ونتركه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى، بعد ذلك نرفعه بعيدًا عن النار، ونضع الفانيليا.

بذلك نكون قد حصلنا على قطر الكنافة أو عسل الكنافة والحلويات الشرقية، بطريقة سهلة وممتازة، ستضيف إلى الحلويات الشرقية جمالًا فوق جمالها، هذا ويجب التركيز في تلك الخطوات البسيطة حتى نحصل على شربات حلويات ناجح، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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