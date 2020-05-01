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طريقة عمل شربات الكنافة والجلاش والقطايف والحلويات مثل الشيف والحلواني “من غير ما يسكر”

بواسطة محمود عطا الله
طريقة عمل شربات الكنافة والجلاش طريقة عمل شربات الكنافة والجلاش

نقدم طريقة عمل شربات الكنافة والجلاش والقطايف والحلويات الشرقية مثل أصابع زينب في وصفة مميزة لصنع شيرة الحلويات مثل أفضل شيف وأفضل حلواني، حيث يعتبر شربات الحلويات الجيد أحد أهم عوامل نجاح الحلويات الشرقية مثل الكنافة والشربات، وهي أخر خطوة وإضافة على تلك الأطباق اللذيذة والمفضلة لدى الجميع، كما نستعرض معكم خطوة هامة في وصفة شربات الكنافة والحلويات تضمن عدم تسكر الشربات نهائيًا.

مقادير عمل شربات الكنافة والجلاش والقطايف والحلويات

المقادير لوصفة عمل شربات الحلويات، يجب أن يكون السكر ضعف كمية الماء، مقاديرنا لعمل قطر الكنافة والجلاش والقطايف هي: 5 كوب سكر، 2.5 كوب ماء، ملعقة كبيرة عصير ليمون مُصفى، فانيليا حسب الرغبة، والطريقة والوصفة سهلة جدًا على الجميع، وتضمن لكي طبق حلويات مُدهش.

طريقة عمل شربات الكنافة والجلاش والقطايف

نضع إناء على نار متوسطة، نضع كمية الماء 2.5 كوب، نضع كمية السكر 5 كوب سكر، وتلك الخطوة هامة حتى نضمن عدم تسكر شربات الكنافة، حيث يجب وضع السكر برفق في منتصف الإناء، وألا تتواجد حبات السكر على الجدار أعلى سطح الماء، لا نقلب المقادير أبدًا، وبعد الغليان، نقوم بتهدئة النار ونتركها 10 دقائق، ثم نُضيف عصير الليمون، ثم نترك المقدار على نار هادئة لمدة خمس دقائق، نرفع الشربات بعيدًا عن النار، ثم نضيف الفانيليا وعود القرفة حسب الرغبة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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