Take a fresh look at your lifestyle.


طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

بواسطة سمير زيادة
طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

يوفر تطبيق واتساب WhatsApp أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية في العالم، العديد من الخصائص والمزايا تتيح للمستخدمين الاستفادة من التطبيق بفاعلية أكثر، ومن بين تلك الخواص ، خاصية حذف الرسائل المرسلة لك أو المرسلة إلى جميع الأشخاص الذين استلموها، والتي تعتبر وسيلة خلاص للذين يرسلون رسائل خاطئة أو يندمون على إرسالها، وبالتالي يقومون بحذفها لدى المرسلة له، وبالمقابل يطغى حب الفضول لدى الطرف الآخر لمعرفة ما كانت تتضمنه هذه الرسالة، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

1 قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب
2 كيف يمكن قراءة رسالة حُذفت في WhatsApp

قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب
طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

كيف يمكن قراءة رسالة حُذفت في WhatsApp

إذا كنت بعثت رسالة إلى شخص ما وترغب بحذفها لديه قبل قراءتها أو كانت رسالة وصلتك وتم حذفها ولم تتمكن من معرفة محتواها.. موقع intallaght التكنولوجي أبرز خيارين لقراءة الرسائل المحذوفة وهما:

  • WAMR  لعرض الرسائل المحذوفة على واتساب

WAMR  وهو تطبيق بسيط موجود في متجر جوجل بلاي ” Google Play”، ويمكن تنزيله وبمجرد تثبيته وبعد منحه صلاحية الوصول إلى محادثات الواتساب الخاصة بك، فيمكن لهذا التطبيق أن يعلِمُك بالرسائل المحذوفة حيث يقوم بحفظها في ملف خاص، ومن خلال الدخول إلى سجل WAMR يمكن قراءة ورؤية جميع الرسائل المحذوفة في واتساب أيًا كان نوعها سواء النصية، أو صورة، أو ملفات  GIF، أو التسجيلات الصوتية، أوالمستندات، أوالملصقات، أومقاطع الفيديو.

طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب
طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب
  • WhatsRemoved

ويمكن أيضًا رؤية رسائل الواتساب المحذوفة في مجموعة أو محادثة فردية من خلال خيار آخر بديل لتطبيق WAMR وهو تطبيق WhatsRemoved ، ولكنه تطبيق يعمل فقط مع الرسائل النصية فقط ولا يدعم صور الواتساب أو مقاطع الفيديو كما في WAMR، ويمتاز هذا التطبيق بأنه ينبهك في كل مرة يتم فيها حذف رسالة ويقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع النصوص لقراءتها لاحقًا.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد تلفزيون قناة قطر Qatar TV على على قمر بدر 4، نايل سات، هوت بيرد

أخبار التقنية

طريقة دخول سحوبات مسابقة الحلم برسالة واحدة

أخبار التقنية

تردد قناة الجنوبية al janoubia TV على قمر نايل سات الجديد

أخبار التقنية

تردد قناة السنة النبوية Saudi Sunnah Tv على قمر نايل سات، بدر 4، ياه سات، هوت بيرد

أخبار التقنية

تردد قناة ام بي سي مصر.. mbc masr 2 على قمر نايل سات، بدر7، هوت بيرد

أخبار التقنية

إليك أجمل أسماء أولاد عربية أصيلة ومعانيها حديثة وقديمة

أخبار التقنية

تردد قناة العراقية الرياضية Al-Iraqiya Sport HD الجديد على بدر 6، نايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة الكأس Alkass Sports HD الجديد على مختلف الأقمار

أخبار التقنية

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sport على قمر نايل سات الجديد

أخبار التقنية

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020| وكيفية تفعيل تسجيل رقمك أونلاين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.