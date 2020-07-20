يوفر تطبيق واتساب WhatsApp أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية في العالم، العديد من الخصائص والمزايا تتيح للمستخدمين الاستفادة من التطبيق بفاعلية أكثر، ومن بين تلك الخواص ، خاصية حذف الرسائل المرسلة لك أو المرسلة إلى جميع الأشخاص الذين استلموها، والتي تعتبر وسيلة خلاص للذين يرسلون رسائل خاطئة أو يندمون على إرسالها، وبالتالي يقومون بحذفها لدى المرسلة له، وبالمقابل يطغى حب الفضول لدى الطرف الآخر لمعرفة ما كانت تتضمنه هذه الرسالة، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

كيف يمكن قراءة رسالة حُذفت في WhatsApp

إذا كنت بعثت رسالة إلى شخص ما وترغب بحذفها لديه قبل قراءتها أو كانت رسالة وصلتك وتم حذفها ولم تتمكن من معرفة محتواها.. موقع intallaght التكنولوجي أبرز خيارين لقراءة الرسائل المحذوفة وهما:

WAMR لعرض الرسائل المحذوفة على واتساب

WAMR وهو تطبيق بسيط موجود في متجر جوجل بلاي ” Google Play”، ويمكن تنزيله وبمجرد تثبيته وبعد منحه صلاحية الوصول إلى محادثات الواتساب الخاصة بك، فيمكن لهذا التطبيق أن يعلِمُك بالرسائل المحذوفة حيث يقوم بحفظها في ملف خاص، ومن خلال الدخول إلى سجل WAMR يمكن قراءة ورؤية جميع الرسائل المحذوفة في واتساب أيًا كان نوعها سواء النصية، أو صورة، أو ملفات GIF، أو التسجيلات الصوتية، أوالمستندات، أوالملصقات، أومقاطع الفيديو.

WhatsRemoved

ويمكن أيضًا رؤية رسائل الواتساب المحذوفة في مجموعة أو محادثة فردية من خلال خيار آخر بديل لتطبيق WAMR وهو تطبيق WhatsRemoved ، ولكنه تطبيق يعمل فقط مع الرسائل النصية فقط ولا يدعم صور الواتساب أو مقاطع الفيديو كما في WAMR، ويمتاز هذا التطبيق بأنه ينبهك في كل مرة يتم فيها حذف رسالة ويقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع النصوص لقراءتها لاحقًا.