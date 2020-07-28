طريقة معرفة اختراق الحساب على تويتر وماذا يجب عمله إذا اختُرق حسابك  

كيف يمكن معرفة اختراق الحساب على تويتر، أمر يشغل بال الكثيرون، حيث قد تتعرض بعض المواقع والتطبيقات الشهيرة، بين الحين والآخر لعمليات اختراق من قبل هاكرز محترفين مستغلين بعض الثغرات الأمنية في تلك المواقع والتطبيقات، وقد شهد منذ فترة وجيزة موقع تويتر أكبر عملية اختراق في تاريخ منصات التواصل الإجتماعي، إذ تم الاستيلاء على حسابات العديد من المشاهير والشخصيات المعروفة في العالم مثل كيم كارداشيان، وإيلون ماسك، وبيل جيتس، وذلك بهدف الاحتيال على متابعي هؤلاء المخترقة حساباتهم بتحويل عملة البيتكوين الرقمية، مما أرخت الحادثة بظلالها على ثقة المستخدمين تجاه المنصة وقلق البعض من أن تكون حساباتهم قد تعرضت للاختراق أيضًا .

اختراق الحساب على تويتر

طريقة معرفة ما إذا تم اختراق حساب تويتر الخاص بك؟

نشر موقع ذا صن البريطاني تقريرًا أشار فيه إلى أن هناك علامات ودلائل تشير إلى تعرض حساب المستخدم على موقع تويتر وأبرزها :

أبرز الدلالات وأكثرها وضوحًا هي أنه تم حظر دخولك إلى الحساب، وتعني ان لا يمكنك الدخول إلى الحساب عبر أي جهاز قمت بالتسجيل عليه سابقًا مهما حاولت

ملاحظة الرسائل المباشرة التي لم ترسلها.

ملاحظة تغريدات لم تكتبها على حسابك.

ملاحظة أنك تتابع أشخاص لم تتابعهم.

قد يرسل موقع تويتر إليك رسائل بريد إلكتروني، تخبرك أنه ربما تم اختراق حسابك، أو تم إجراء تغييرات على معلوماتك الشخصية.

ما العمل في حال اختراق تويتر؟

أشار خبراء التقنية انه في حال تم اختراق تويتر أو حسابك على المنصة يجب القيام بعدة إجراءات على الفور وتشمل:

الاتصال فورًا بالدعم الرسمي من تويتر وإخبارهم بما حدث.

في حال تم استعادة الحساب ، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

إذا كنت تستخدم كلمة المرور الخاصة بحسابك على تويتر، لأي حسابات أخرى، فيجب تغييرها أيضًا.

القيام بإلغاء الوصول إلى أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

والجدير بالذكر أنه في عملية الاختراق الأخيرة لمنصة تويتر، تمكن الهاكرز من سرقة نحو 120 ألف دولار من المستخدمين الذين وقعوا بالفخ، باعتبار أن عملية الخداع كانت قادمة من حسابات أشخاص موثوق بها.