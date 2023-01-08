طيور بيبي وسمسم.. تردد قنوات الأطفال 2023 وأسهل طريقة لضبطها على الرسيفر خلال دقيقة واحدة

قنوات الأطفال من أهم القنوات التي يجب وضعها على جهاز الرسيفر، حتى يشعر الأطفال بالمرح على مدار اليوم وتتمكن الأم من تجهيز متطلبات المنزل والطعام، ولأن الترددات تتغير من فترة لأخرى، يجب أن يقوم الأب أو الأم بمعرفة تردد قنوات الأطفال 2023 ليتمكنوا من استقبالها بسهولة، مع طريقة ضبطها على الرسيفر.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11315 / 11393 (v).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم

التردد: 11334 (h).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أجيال 2023

التردد: 12149 (h).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ام بي سي 3

التردد: 11470 / 11559 (v).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة 2023

التردد: 11315. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة المجد 2023

التردد: 12226 / 11334 (h).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش للأطفال 2023

التردد: 11315 (v).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة هدهد الجديد

التردد: 11641 (h).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ميكي 2023

التردد: 11526 (h).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سبيس تون الجديد

التردد: 11785 .

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط 2023

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط القنوات على الرسيفر خلال دقيقة