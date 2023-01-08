طيور بيبي وسمسم.. تردد قنوات الأطفال 2023 وأسهل طريقة لضبطها على الرسيفر خلال دقيقة واحدة
قنوات الأطفال من أهم القنوات التي يجب وضعها على جهاز الرسيفر، حتى يشعر الأطفال بالمرح على مدار اليوم وتتمكن الأم من تجهيز متطلبات المنزل والطعام، ولأن الترددات تتغير من فترة لأخرى، يجب أن يقوم الأب أو الأم بمعرفة تردد قنوات الأطفال 2023 ليتمكنوا من استقبالها بسهولة، مع طريقة ضبطها على الرسيفر.
تردد قناة طيور بيبي
- التردد: 11315 / 11393 (v).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة سمسم
- التردد: 11334 (h).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة أجيال 2023
- التردد: 12149 (h).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة ام بي سي 3
- التردد: 11470 / 11559 (v).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة طيور الجنة 2023
- التردد: 11315.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة المجد 2023
- التردد: 12226 / 11334 (h).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة كراميش للأطفال 2023
- التردد: 11315 (v).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة هدهد الجديد
- التردد: 11641 (h).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة ميكي 2023
- التردد: 11526 (h).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة سبيس تون الجديد
- التردد: 11785 .
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة بطوط 2023
- التردد: 11411.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: عمودي.
طريقة ضبط القنوات على الرسيفر خلال دقيقة
- يجب معرفة تردد القناة التي سيتم البحث عنها أولًا.
- الضغط على رز القائمة أو Menu الموجود في الريموت.
- الدخول على خانة الخيارات أو Options التي ستظهر على الشاشة في هذه الخطوة.
- الضغط على كلمة “Installation” أو تثبيت.
- اختيار القمر الصناعي.
- إدخال التردد الخاص بالقناة.
- اختيار الاستقطاب “رأسي أو أفقي”.
- كتابة معدل الترميز.
- بعد القيام بكل هذه الخطوات، يجب الضغط على خانة “OK” حتى يبدأ الرسيفر في البحث عن القناة.
- بمجرد ظهور القناة، يجب الضغط على حفظ أو Save حتى تثبت ويمكن الوصول لها بعد ذلك.