عالم المغامرة.. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات وعربسات 2025

إذا كنت من عشاق مشاهدة كل ما هو غريب على هذا الكوكب فأنت بحاجة إلى تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهازك، لتكون على موعد دائم مع مغامرات آسرة، وصور بصرية مبهرة، وحقائق علمية تعزز شغفك بالمعرفة.
تردد القناة على قمر نايل سات (Nilesat)
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|11411
|أفقي (H)
|30000
|3/4
|HD
على قمر عرب سات (Arabsat)
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|11804
|أفقي (H)
|27500
|3/4
|HD
أهم برامج ناشيونال جيوغرافيك
لا تقتصر القناة على الصور المذهلة فحسب، بل تقدم مكتبة واسعة من البرامج التي تلبي مختلف الاهتمامات. من أبرزها:
- أسرار المحيطات: رحلة داخل أعماق البحار لاكتشاف كائنات نادرة وظواهر غامضة.
- هياكل عملاقة: استعراض لأشهر الإنجازات الهندسية والإنشائية حول العالم.
- تحقيقات الكوارث الجوية: إعادة بناء وتحليل أبرز الحوادث الجوية لفهم أسبابها.
- كنوز الماضي: رحلات أثرية تكشف أسرار الحضارات القديمة.
- مملكة الحيوانات: مغامرات شيقة داخل البرية تتبع حياة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية.
خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال
- افتح قائمة الإعدادات أو التركيب/Installation من جهاز التحكم الخاص بك.
- اختر نوع القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) من قائمة الأقمار.
- أدخل بيانات التردد بدقة كما هو موضح في الجداول أعلاه.
- ابدأ بحث/مسح (Search/Scan) للتردد الذي أدخلته وانتظر إكمال عملية البحث.
- بعد اكتمال المسح، احفظ القناة في قائمة القنوات أو المفضلة لتسهيل الوصول لاحقاً.
- في حال لم يظهر البث بجودة HD، تأكد من صحة القيم المدخلة أو قم بإعادة المسح مرة أخرى، وتحقق من إعدادات هوائي الاستقبال والـ LNB.