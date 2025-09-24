عالم المغامرة.. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات وعربسات 2025

بواسطة محمد ثابت
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

إذا كنت من عشاق مشاهدة كل ما هو غريب على هذا الكوكب فأنت بحاجة إلى تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهازك، لتكون على موعد دائم مع مغامرات آسرة، وصور بصرية مبهرة، وحقائق علمية تعزز شغفك بالمعرفة.

تردد القناة على قمر نايل سات (Nilesat)

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة
11411 أفقي (H) 30000 3/4 HD

على قمر عرب سات (Arabsat)

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة
11804 أفقي (H) 27500 3/4 HD

أهم برامج ناشيونال جيوغرافيك

لا تقتصر القناة على الصور المذهلة فحسب، بل تقدم مكتبة واسعة من البرامج التي تلبي مختلف الاهتمامات. من أبرزها:

  • أسرار المحيطات: رحلة داخل أعماق البحار لاكتشاف كائنات نادرة وظواهر غامضة.
  • هياكل عملاقة: استعراض لأشهر الإنجازات الهندسية والإنشائية حول العالم.
  • تحقيقات الكوارث الجوية: إعادة بناء وتحليل أبرز الحوادث الجوية لفهم أسبابها.
  • كنوز الماضي: رحلات أثرية تكشف أسرار الحضارات القديمة.
  • مملكة الحيوانات: مغامرات شيقة داخل البرية تتبع حياة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية.

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

  1. افتح قائمة الإعدادات أو التركيب/Installation من جهاز التحكم الخاص بك.
  2. اختر نوع القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) من قائمة الأقمار.
  3. أدخل بيانات التردد بدقة كما هو موضح في الجداول أعلاه.
  4. ابدأ بحث/مسح (Search/Scan) للتردد الذي أدخلته وانتظر إكمال عملية البحث.
  5. بعد اكتمال المسح، احفظ القناة في قائمة القنوات أو المفضلة لتسهيل الوصول لاحقاً.
  6. في حال لم يظهر البث بجودة HD، تأكد من صحة القيم المدخلة أو قم بإعادة المسح مرة أخرى، وتحقق من إعدادات هوائي الاستقبال والـ LNB.
محمد ثابت

كاتب محتوى متخصص، أجمع بين شغف التكنولوجيا، حماس الرياضة، سرعة الأخبار، وجمال الفنون. أمتلك خبرة في تحويل الأفكار المعقدة والمستجدات السريعة إلى محتوى مقروء، شيق، وسهل الفهم، سواء كان ذلك مقالاً تحليلياً لمباراة كرة قدم، أو مراجعة لآخر الأجهزة الذكية، أو تغطية سريعة لخبر عاجل.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

هاتف خرافي.. أوبو تكشف عن K13 Turbo 5G بمواصفات رائعة ومعالج قوي في 2025

أخبار التقنية

ترددات.. القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات في كأس الخليج للناشئين 2025 وموعد…