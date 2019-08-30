عام هجري جديد 1441 ..أجمل صور ثابتة ومتحركة تهنئة برأس السنة الهجرية أرسلها للأهل والأصحاب

صور تهنئة بالعام الهجري 1441 ، حيث أعلنت البحوث الفلكية أو أول محرم يكون يوم السبت المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 وهو بداية سنة هجرية جديدة كل عام وحضراتكم بألف خير، وينتظر الناس المناسبات السعيدة التي تحمل الإحتفالات والإجازات من أجل البعد قليلاً عن اليوميات المعتادة وأعباء العمل المستمرة، فتعد مناسبة رأس السنة الهجرية بداية جديدة لكي يتم إرسال وتبادل صور التهنئة والعبارات التي تمس المشاعر والمعايدات للأهل والأصحاب، ومع كل بداية عام جديد يستطيع كل إنسان الاستغفار على كل الذي مضى واستقبال عام جديد بالقرب إلى الله..كل عام وأنتم أقرب إلى الله.

صور تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441هـ

ننشر لكم مجموعة من صور التهنئة بالعام الهجري الجديد 1441 كما نشرنا لكم منذ أيام قليلة ماضية صور تهنئة بعيد الأضحى المبارك استقبلها الناس بفرحة كبيرة، حيث تغمر هذه الصور من يستقبلها ببهجة وسعادة من القلب، ليس بالصور فقط في العام الجديد يحلو الدعوات التي فيها كل الأماني الجميلة سواء من اجلك أو من أجل شخص عزيز عليك تتمنى له أمنيات في العام الهجري الجديد..إليكم بعض الدعوات والعبارات بهذه المناسبة..

مر عام وفات اللهم في العام الجديد اجعلها بداية جميلة خالية من الوجع والأحزان وحل كل المشاكل سود بالسلام والمحبة والتسامح بيننا، حقق كل الأمنيات أشفي جميع المرضى..اللهم امين.

ربي في العام الجديد أجعلنا أقرب إليك وفي طاعتك، اختم يالله هذه السنة بمغفرتك ورضاك علينا.

في هذه السنة اشملنا يارب برحمتك اسكب علينا الطمأنينة والسكينة أجعلنا دائماً نذكرك في كل وقت لتطمئن قلوبنا.

صور العام الهجري الجديد 1441 متحركة

أسأل الله أن يعيد عليكم جميعاً هذا العام وكل الأعوام بالخير والحب والبركات.