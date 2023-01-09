عبر QR code| واتساب يتأهب لإطلاق ميزة مذهلة جديدة لتسهيل بعض العمليات للمستخدمين

يبدو أن عام 2023 سيكون عام واتساب، وذلك نتيجة التحديثات المستمرة التى أعلن عنها منذ بداية العام، حيث يتأهب الواتساب الآن لإطلاق ميزة مذهلة جديدة تُسهل على المستخدمين عملية نقل البيانات من جهاز إلى جهاز آخر، وسوف تتم عملية البيانات عن طريق QR code رمز الإستجابة السريع.

ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

وتعد ميزة نقل البيانات عبر QR code من أكثر المميزات إلحاحاً من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذه الميزة ستوفر وقتاً وجهداً كبيراً كان يضيع في نقل البيانات بالطرق المعتادة الأخرى، كما ستشمل عملية نقل البيانات برمز الإستجابة السريع، الرسائل ومقاطع الفيديو والصور، وستكون أكثر بساطة وسرعة من تطبيق جوجل درايف.

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كما أن ميزة نقل البيانات عبر QR code ما زالت قيد التطوير الآن، ولإتمام عملية نقل البيانات من لهاتف أندرويد جديد، فما على المستخدم إلا تنزيل واتساب على هاتفه الآخر ومسح رمز QR code على الهاتف الجديد، ولا تتوفر أي معلومات أخرى عن موعد بدء عمل هذه الميزة بشكل فعلي.

ويذكر أن واتساب أعلن في بداية الشهر الجاري عن إتاحته لميزة أخرى، وهذه الميزة عبارة عن إتاحة الإتصال بالإنترنت للمستخدمين عبر خوادم بروكسي، وذلك في حالة غلق طرق الإتصال العادية أو قطعها لسبب من الأسباب.