عروض جرير لايفون 13 برو ماكس وفر 500 ريال مع التقسيط بسعر الكاش

مكتبة جرير تقدم عروض على هواتف آيفون 13 برو ماكس بخصم كبير وفر 500 ريال سعودي من السعر الأصلي، مكتبة جرير تقدم باستمرار تخفيضات على كافة هواتف آيفون بالأخص هاتف ايفون 13 الأكثر مبيعا داخل المملكة، يتوفر بكافة الألوان والمساحات لكي تلبي رغبات كل من يريد شراء هاتف ايفون مميز بسعر منخفض، كما أن جرير تعطي تسهيلات في السداد عن طريق نظام التقسيط بدون فوائد بسعر الكاش.

تخفيضات جرير لايفون 13 برو

تبدأ مكتبة جرير بالمملكة بعرض خصم يصل إلى 6%، بتخفيض توفير 500 ريال سعودي، هاتف ايفون 13 بر ماكس بسعة ا تيرا بايت، باللون الأخضر الصنوبري، يدعم الهاتف شبكة الاتصال 5G، ابل إيه 15 بايونيك.

هاتف ايفون 13 برو ماكس في جرير بسعر 6799 ريال سعودي. تخفيض 500 ريال عن السعر الأصلي شامل ضريبة القيمة المضافة. كما يمكن تقسيط هاتف ايفون 13 برو على 3 دفعات. تقسيط الآيفون بقسط شهري 2323 ريال سعودي. مدة ضمان الهاتف مقدم من جرير 24 شهر. مقاس شاشة الهاتف 6.7 بوصة. مواصفات كاميرا هاتف 12+12+12 ميجا بكسل كاميرا خلفية. كاميرا الهاتف الأمامية بسعة 12 ميجا بيكسل. يدعم الهاتف شريحة 2 الكترونية. كما يدعم الهاتف شريحة 1 نانو. الألوان المتاحة لدى جرير جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سيريا.

عروض جرير لايفون 13 برو بسعة 512 جيجا بايت

وفر الآن مع جرير 400 ريال في سعر هاتف ايفون 13 برو من السعر الأصلي، حيث بلغ سعر الهاتف بعد التخفيض 5399 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط السعر على دفعات بسعر الكاش.