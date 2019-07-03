عطل فني يمنع تحميل الصور والفيديو في فيسبوك وواتساب وإنستاجرام، وغضب عالمي

ذكر موقع “Down Detector” التقني المختص في مراقبة عمل المواقع الكبرى والمشاكل التقنية الطارئة، قال إن الآلاف من بلاغات المستخدمين أقرت بوجود عطل فني تسبب في عدم إمكانية تحميل أو مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو في موقع فيسبوك وتطبيق إنستاجرام.

وقالت جريدة “مترو” البريطانية إن خدمات موقع وتطبيقات فيسبوك وإنستاجرام وواتساب وبقية المواقع التي تملكها شركة “Facebook” توقفت في المملكة المتحدة وشمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

واستخدم رواد الفيسبوك هاشتاج facebook_down# على موقع “تويتر” ليعبروا عن غضبهم من تعطل فيسبوك وواتساب ما أكّد أن المشكلة عالمية وليست في مصر والخليج العربي فقط، كما رصد موقع “down detector” أن 84% من الشكاوى تعلقت بتحميل ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإرسال واستقبال ملفات الوسائط عبر التطبيقات.

وامتد العطل ليشمل جميع التطبيقات التي تملكها شركة فيسبوك -بحسب الموقع- وعانت نسبة كبيرة من مستخدمي تلك التطبيقات لمدة لا تقل عن ساعة في أغلب بلاد العالم خاصة الجزء الغربي حسب الخريطة التي نشرها “Down detector”.

وكان العديد من مستخدمي وزوار فيسبوك وإنستاجرام وواتساب قد نشروا آلاف التغريدات عن عدم قدرتهم على نشر الصور أو مشاهدتها وكذلك مقاطع الفيديو.

ومن الناحية الرسمية، لم تصدر “فيسبوك” أي توضيحات أو تعليقات بخصوص الأسباب التي أدت إلى التعطل حتى الآن، والجميع في انتظار بيانهم الرسمي وقد بدأت المشكلة في الحل تدريجيا.