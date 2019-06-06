على نايل سات..إعرف تردد قناة تايم سبورت الناقلة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

يترقب عشاق الكرة فعالية كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وأتت قناة تايم سبورت لتعلن إذاعة كافة مباريات البطولة مجاناً، تردد تايم سبورت الرياضية زادت عمليات البحث عنه في جوجل، مع إقتراب البطولة الأفريقية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية. وتجري ألعاب البطولة بدءاً من تاريخ 21 يونيو هذا الشهر حتى 19 يوليو الشهر المقبل. وستكون بطولة أمم أفريقيا إستثنائية بمشاركة 24 منتخب رياضي خلافاً لما كان متبع في نظام “كاف” بإنضمام 16 فريقاً فقط.

قناة تايم سبورت

وتذيع تايم سبورت مباريات بطولة القارة الأفريقية بواسطة البث الأرضي وأيضاً الفضائي بإشارة البث على القمر نايل سات، وتم تدشين قناة (TIME SPORT) كجزء من بروتوكول التعاون بين إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام. وذلك من أجل توفير قناة مجانية تقوم بتغطية البطولة الأفريقية بشكل مميز يليق بتلك المنافسة الكروية، مع المتابعة عن قرب للإستعدادات التي يقوم بها الفريق المصري وأخبار باقي المنتخبات الأخرى. وإستقطاب ألمع نجوم الكرة في إجراء الأداء التحليلي مثل الكابتن أحمد شوبير وغيرهم من اللاعبين المصريين السابقين.

إستقبال ترددات بث TIME SPORT على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019 القمر نايل سات الأرضي التردد 11449 (H) أفقي الحيز الأرضي معدل الترميز 27500 UHF 32

مع ملاحظة ان الإستقبال الأرضي للقناة من خلال البث العادي ( الأنالوج) يتم عبر طريق إيصال سلك الأريال في مدخل RF في التلفاز. وأما الخطوات فهي بعد إتمام توصيل الأريال تقوم بعملية البحث عن الترددات في VHF و UHF ، ويجري تثبيت الأريال مع تحريكه لحين ضبط بث القناة بصورة جيدة.