“لون حياتك”.. هنا أحدث تردد قناة زى ألوان Zee Alwan الجديد 2019 بعد التغيير

تتمتع قناة زى ألوان Zee Alwan بشعبية جارفة في جميع الدول العربية وبالأخص مصر، لكونها تهتم بالثقافة الهندية وتعرض الكثير من المسلسلات والبرامج الهندية المدبلجة للغة العربية، الأمر الذي جعلها سببًال للتواجد فى كل بيت وتتابعها كل أسرة، مما يؤكد ذلك على حب الشعوب الخليجية والعربية لمشاهدة الأعمال الدرامية الهندية من خلال شاشتها على مدار اليوم، حتى حققت قاعدة جماهيرة كبيرة وشهرة واسعة خلال فترة قصيرة، الأمر الذى جعل الكثير يبحث عن “تردد قناة زى ألوان Zee Alwan الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات”.

أقرأ ايضًا:

تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد Sharjah sport 2019 على النايل سات وعرب سات

إطلالة قناة زى ألوان Zee Alwan بثوب جديد

قناة زى ألوان Zee Alwan شهدت إنطلاقة مختلفة ومتميزة عن غيرها من القنوات، رافعة شعار «لون حياتك»، حيث أطلت على الشعوب العربية بقوالب درامية جديدة نابعة من الثقافة الهندية وتراثها الحضارى الكبير، فكانت الأولى من نوعها فى عرض المسلسلات الدرامية الهندية المتميزة بالحبكة الدرامية والأداء المختلف وايضًا بعدد حلقاتها الكثير والذى يتعدى الـ 150 حلقة للمسلسل الواحد، ويستمر لعدة مواسم متتابعة، الأمر الذى نال إعجاب المشاهدين حتى أصبحت تلبى رغباتهم وميولهم وأذواقهم المختلفة فاكتسبت شهرة أكبر، وازداد البحث عن “تردد قناة زى ألوان Zee Alwan الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات”، فتابعوا معنا.

أقرأ ايضًا:

تردد قناة تن Ten الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة المسلسلات والبرامج

نبذة عن قناة زى ألوان Zee Alwan ومحتواها

قناة زى ألوان Zee Alwan، انطلق بثها عبر القمر الصناعى خلال عام 2012، فهى تتبع رجل أعمال هندى يدعى “سوبهاش تشاندرا” صاحب شبكة قنوات زى المتخصصة فى عرض المسلسلات والبرامج والافلام الهندية منها المدبلج والمترجم للغة العربية، حيث تطلق الشبكة بأكملها بثها التليفزيوني من مقرها الرئيسي بالعاصمة الإماراتية دبي ويوجد ايضًا مقر فرعى فى المملكة العربية السعودية، فهى تعمل من خلال البث المجانى المفتوح دون انقطاع.

برامج قناة زى ألوان Zee Alwan المتميزة

برنامج بوليوود 100%. برنامج أسرار الجمال. برنامج أصول الحركة. برنامج لا للروتين. برنامج dance india dance الشهير. برنامج SNL بالعربى

أبرز مسلسلات قناة زى ألوان Zee Alwan فى الفترة الأخيرة

أحلام المراهقين البنات زينة رباط الحب الشيق قلبى برئ السلطانة قسم

أقرأ ايضًا:

تردد قناة الفجر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات بعد تغييره

تتميز قناة زى ألوان Zee Alwan بسعيها الدائم للتحديث والتنوع وعرض كل ماهو جديد لمتابعيها بهدف الحفاظ على تواجدهم المستمر على شاشتها، كما تطرقت القناة لعرض المسلسلات المصرية المتنوعة والمسلسلات ذات الطابع الرومانسى وهو مايعشقة الكيثر من الجمهور العربى، وايضًا عرض برامج الرقص الهندي المتميز الذى لفت النظر بصورة كبيرة للثقافة الهندية المتميزة.

تردد قناة زى ألوان Zee Alwan الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

القمر الصناعى التردد معدل الترميز الإستقطاب FEC عرب سات 12111 (V) 27500 عمودى 3/4 نايل سات 11418 (V) 27500 عمودى 3/4 نايل سات 11938 (V) 27500 عمودى 5/6

حيث تستخدم قناة زى ألوان Zee Alwan أحدث الوسائل التقنية والبث بجودة عالية مثل HD،SD بحيث تدعم كافة أنواع أجهزة الإستقبال، بجانب حرصها على تنوع المحتوى والمضامين التى تبثها القناة عبر شاشتها، والاهتمام بتقديم مايشبع ميول وأذواق قاعدة جماهيرية واسعة، بجانب العمل على السعى وراء تبادل الثقافات والمفاهيم القائمة بين الدول العربية والهندية، ويعد ضمن أسباب نجاحها هو تقديم الدعم لمشاهديها عبر الإنترنت فهي تبث محتواها التليفزيونى مباشرة عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أقرأ ايضًا:

التردد الجديد لقناة قرطاج بلس Carthage Plus 2019 على النايل سات