غيّر كلمة مرور الفيس بوك فوراً بعد قرار جوجل الأخير

بواسطة إسلام عوض
غيّر كلمة مرور الفيس بوك فوراً بعد قرار جوجل الأخير غيّر كلمة مرور الفيس بوك فوراً بعد قرار جوجل الأخير

بعد قرار شركة جوجل الأخير يجب عليك أن تغير كلمة المرور الخاصة بك على الفيس بوك حال وجود بعض التطبيقات على هاتفك، أو حتى جهاز الكمبيوتر، حيث كانت منصات التواصل الإجتماعي تحظى بالأمان وعدم سرقة البيانات أو الحسابات، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

1 غيّر كلمة مرور الفيس بوك فوراً بعد قرار جوجل الأخير
2 تطبيقات حذفتها جوجل لسرقة كلمة مرور الفيس بوك
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غيّر كلمة مرور الفيس بوك فوراً بعد قرار جوجل الأخير

ولكن بدأت بعض التطبيقات الآن والتي قام بتحميلها الملايين بسرقة كلمات المرور الخاصة بحسابات بعض الأشخاص الذين يقومون بتحميل عدد من التطبيقات، وهذه التطبيقات كانت بها العديد من المزايا، وقامت مؤخراً بعرض إغراءات أخرى مثل عدم إزعاج المستخدم بالإعلانات ولكن في مقابل تسجيل الدخول عبر الفيس بوك.

واكتشفت جوجل أنه من خلال هذه الخطوة تقوم تلك التطبيقات باختراق حسابات المستخدمين والوصول إلى معلوماتهم الشخصية، فقامت بشكل فوري بحذفها من متجرها الخاص جوجل بلاي.

ولذلك إذا كان عندك أحد التطبيقات التالية وقمت بالدخول إليها عبر حساب فيس بوك فعليك بحذف هذه التطبيقات بشكل فوري ثم تغيير كلمة المرو الخاصة بك، وهذه التطبيقات والتي تم حذفها من جوجل بلاي جاءت كالتالي.

تطبيقات حذفتها جوجل لسرقة كلمة مرور الفيس بوك

  1. تطبيق PIP Photo والذي قام بتحميل أكثر من 5 مليون شخص.
  2. تطبيق Processing Photo.
  3. تطبيق Rubbish Cleaner .
  4. تطبيق Inwell Fitness.
  5. تطبيق Horoscope Daily.
  6. تطبيق App Lock Keep.
  7. تطبيق Lockit Master.
  8. تطبيق Horoscope Pi.
  9. تطبيق App Lock manager.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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