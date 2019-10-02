فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات 140 on line

يترقب الكثير من عملاء المصرية للاتصالات معرفة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 الجاري، حيث من المقرر صدور جميع الفواتير في مختلف المحافظات في منتصف الشهر الجاري، حتى أصبح هناك فئة كبيرة تهتم لمعرفة الفاتورة قبل الدفع وذلك من خلال رابط موقع المصرية للاتصالات فيما يبحث البعض بكود 140 on line الكود للمتداول للشركة.







تحاول شركة المصرية للاتصالات الحفاظ على عملائها عن طريق تقديم فترتي سماح تكون مدة كل منها 15 يوم ولن تقوم بتطبيق أي غرامة تأخير في المدة الأولى، ولكن في المدة الثانية تقوم بتطبيق الغرامة، وذلك في الشهر الأول أما الشهر الثاني تقوم بإيقاف خاصية الاتصال وتجعل الخط استقبال للمكالمات فقط كإنذار و تنبيه أخير قبل قطع الخدمة عن العميل.







فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 ونوهت الشركة على أن التخلف عن سداد الفاتورة في المواعيد المحددة من الشهر الجاري، سينتج عنه تحول الخدمة لاستقبال، حيث تقدم الشركة أهم الخدمات لدعم عملائها من مختلف محافظات الجمهورية.

سجل دخول عبر موقع المصرية للاتصالات

أكتب كود المحافظة التابع لها.

سجل رقم الهاتف الأرضي.

النقر على أيقونة أظهر الفواتير.

إتاحة الفاتورة ظهرت وقيمتها المستحقة وقيمة الفواتير السابقة أيضًا.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي







أصبح هناك مرونة في التعامل مع الشركة مع دخولها عالم التكنولوجيا، فلم يعد هناك صعوبة في معرفة قيمة الإشتراك قبل الدفع، وكذلك ليس هناك ضرورة لازمة للذهاب إلى السنترال، فمع التطور الحتمي الذي طال جميع الشركات بدأت المصرية للاتصالات في التطور حتى وصلت لهذا الشكل، فبات الأمر سهلًا سواء بخصوص الدفع أو الاستعلام.

شركة المصرية للاتصالات

تقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار 4 فواتير خلال العام، كما الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم بخطوات بسيطة يسهل تنفيذها عند اتباع الخطوات في منتصف المقال.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “WE” في مطلع شهر يوليو الماضي طرحها لمجموعة جديدة من باقات الإنترنت المنزلي فائقة السرعة “WE SPACE ، مع رفع أسعار الباقات الحالية، وذلك في إطار تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة الخدمة.