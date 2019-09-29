فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 موقع الشركة المصرية للاتصالات برقم التليفون وكود المحافظة

فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر أكتوبر، يبحث العديد من عملاء شركة المصرية للاتصالات عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، التي من المقرر فتح باب سدادها خلال منتصف شهر أكتوبر القادم، ويتم سداد الفواتير كل ثلاث أشهر، وعبر موقعكم كلمة دوت أورج ننشر لكم الرابط الرسمي لموقع المصرية للاتصالات، كما نوضح لكم خطوات سداد الفاتورة.







يتم فتح باب سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، يوم 15 من الشهر وتستمر حتي 15 نوفمبر من الشهر القادم، وعلي كل العملاء السداد عبر موقع المصرية للاتصالات، أو من خلال الذهاب إلي السنترال، أو من خلال فوري، أو من خلال بعض التحويلات البنكية، كما نوفر لكم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر من خلال لينك المصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019







الجدير بالذكر أن شركة المصرية تعمل جاهدة في تقديم بعض العروض والمزايا التي تخص بها عملائها، كما تقدم أفضل خدمات المحمول، كما أن عروض الأنترنت لديها لا تنتهي، وهو ما نجحت به الشركة مؤخراً، ويمكن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الأنترنت وزيارة موقع المصرية للاتصالات، كما وفرت الشركة رقم لكل عملائها وهو 111 رقم خدمة العملاء.

تأتي فترة السماح لعملاء شركة المصرية للاتصالات شهر كاملاً، من بداية إصدار الفواتير، وخلال هذه الفترة يمكن للعميل استقبال وإرسال المكالمات، وبعد انقضاء المدة لا يستطيع العميل إرسال المكالمات بل يستقبل فقط، وفي حالة الاستمرار في عدم تسديد الفواتير تنقطع الخدمة بشكل مؤقت ثم تنقطع بشكل نهائي.

رابط الشركة المصرية لسداد فاتورة أكتوبر

نقدم لكم الرابط الرسمي لموقع شركة المصرية للاتصالات، لمعرفة قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2019، إليكم الرابط:







https://billing.te.eg/ar-eg

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدد من الخطوات التي علي كل عميل إتباعها حتي يستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 إلكترونياً، لذللك ننشر لكم خطوات الاستعلام:

الدخول إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات.

إدخال كود المحافظة التابع لها.

إدخال رقم التليفون الأرضي.

اضغط علي كلمة اظهر الفواتير.