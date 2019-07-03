اعرف فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 برقم تليفونك | رابط الاستعلام عبر موقع المصرية للإتصالات

يستعد موقع المصرية للإتصالات ” شركة we ” لفتح خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو وذلك بدأ من يوم 15 يوليو والذي سوف يستمر حتى يوم 15 أغسطس، وسوف نسرد لجميع عملاء الشركة المصرية للإتصالات خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 برقم تليفونك، ونفيد أن المصرية للإتصالات تطرح خدمة التعرف على فواتير التليفون الأرضي خلال عدة أنظمة ” ثلاث شهور أو ربع سنوي أو النظام السنوى”.

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فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

يبحث الآلاف من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو خلال الفترة المحددة لها والتي تبدأ من يوم 15 يوليو وتستمر حتى يوم 15 أغسطس” ولذا يمكن لجميع المواطنين الراغبين في التعرف علي قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019 تسجيل رقم التليفون مضاف إليه كود المحافظة نفيدكم بقيمة الفاتورة ليتم سدادها في موعدها المحدد.

رابط الشركة المصرية للإتصالات فاتورة التليفون الأرضي 2019

تتقدم الشركة المصرية للإتصالات بعرض العديد من العروض والتخفيضات والمميزات لجميع عملائها المستخدمين التليفون الأرضي والتليفون المحمول، ومن خلال موقع المصرية للإتصالات يستطيع جميع العملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر اتباع الخطوات التالية.

الدخول عبر رابط موقع المصرية للإتصالات.

تسجيل رقم التليفون.

اختيار كود المحافظة.

عرض قيمة الفواتير السابقة والحالية.

و نظرا لأن هناك عدد من المواطنين يغفلون عن رقم كود المحافظة التابعة لها، نسرد قائمة بجدول يحمل أرقام أكواد المحافظات للمساعدة في الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019 لشهر يوليو.

أسوان 97

أسيوط 88ا

الإسكندرية 3

الإسماعيلية 64

الأقصر 95

البحر الأحمر 65

البحيرة 45

الدقهلية 50

السويس 62

الشرقية 55

العاشر من رمضان 15

الغربية 40

الفيوم 84

القاهرة 2

القليوبية 13

المنوفية 48

المنيا 86

الوادي الجديد 92

بني سويف 82

بورسعيد 66

جنوب سيناء 69

دمياط 57

سوهاج 93

شمال سيناء 68

قنا 96

كفر الشيخ 47

مرسى مطروح 46

أماكن سداد فاتورة التليفون 2019

يتوفر العديد من الأماكن التي من خلالها يستطيع جميع المواطنين سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو أو الشهور السابقة، مراكز فوري الموزعة في جميع محافظات الجمهورية، وجميع سنترالات التابعة للمصرية للاتصالات، أيضا من خلال الحساب البنكي للعميل.

تعد الشركة المصرية للإتصالات من أقدم الشركات المصرية المتواجدة في مجال الإتصالات وينافسها كل من شركة فودافون وأورانج واتصالات، حيث تتفضل كل شركة بتقديم العديد من العروض والمكالمات المجانية والرصيد المجاني لجميع العملاء في أوقات معينة وأيضا ميجا كثير لمستخدمى الإنترنت.