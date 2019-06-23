فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو عبر موقع المصرية للاتصالات

أزاى اسدد فاتورة التليفون المنزلي، سوف نعرض لكم عبر موقع كلمة طريقة سداد التليفون الأرضي بطريقة مبسطة وسهلة من شركة المصرية للاتصالات، علما بأن طريقة السداد تختلف من شخص لآخر عن طريقة خدمة فوري التى تعتبر من أسهل الطرق التى يتبعها الكثير من الأشخاص لكثرة تواجدها في أكثر من مكان أو عن طريق المصرية للاتصالات مباشرة.

لقد أفادت الشركة المصرية للاتصالات بأنها قامت بتحديث الخدمة لهذا الشهر نظرا لتلقي بعض الشكاوي من قبل عملائها الكرام، وأضافت أن مدة التحصيل فاتورة تليفون شهر يوليو تبدأ من 15 شهر يونيه حتى 15 يوليو بمعنى شهر كامل يستطيع عملائنا الكرام تسديد فاتورة الأرضي في أي وقت.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو

نقدم لكم طريقة الأستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 وذلك للعملاء الذين يملكون الخدمة

الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

تسجيل رقم التليفون الخاص بك

اضغط على زر الفاتورة وسوف يظهر لك المبلغ المستحق

غرامة تأخير تسديد فاتورة التليفون

وأكدت شركة المصرية للاتصالات وجود خدمة الأنترنت عن طريق خط التليفون الأرضي يستطيع العميل الأشتراك وعمل خط نت سريع بمنزله بفاتورة نت شهرية، وتنوه الشركة المصرية في حالة تأخير العميل عن موعد تسديد فاتورة التليفون المنزلي لمدة 6 شهورة متواصلة سوف يتم رفع الخدمة إلكترونيا بالإضافة إلى غرامة مالية تقوم الشركة بتحديدها فوق الفاتورة المستحقة.