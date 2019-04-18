الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019

تعد الهواتف الأرضية وسيلة هامة من وسائل الاتصال والتواصل، وتستخدمها فئة كبيرة من الناس، فكل من يمتلك “راوتر” فهو بالطبع له هاتف أرضي.

وبعض الناس تعتمد اعتماد كلي على التليفونات الأرضية وتشعر بالانزعاج إن توقف، فعلى سبيل المثال كبار السن، فهم ليسوا على دراية بوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة، لذلك فهم أكثر الأشخاص استخداما للهاتف الأرضي.

شركة المصرية للاتصالات

تعد شركة المصرية للاتصالات من أهم الشركات المصرية، التي تختص بخدمة التليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت، وعدد المشتركين بها يصل إلى حوالي 6.3 مليون.

فاتورة التليفون الأرضي

الكثير من الناس الآن يبحثون عن فاتورة شهر أبريل الجاري، حيث أن نظام دفع الفواتير الربع سنوية، يتم خلال 4 مرات في العام الواحد، فكل 3 شهور يتم دفع فاتورة، ويتم دفع فاتورة شهر أبريل عن شهر يناير وفبراير ومارس، وتدفع فاتورة الهاتف الأرضي في يوم 15 أبريل، وتتيح الشركة خدمة سماح لمدة شهر.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات، عن طريق الرابط الخاص بها من هنا. إدخال كود المحافظة، فعلى سبيل المثال إن كنت من الإسكندرية يكون الكود 03. يتم بعد ذلك إدخال رقم الهاتف الأرضي الخاص بك، والذي يتكون من 7 أرقام غير شاملة كود المحافظة. في النهاية قم بالضغط على زر “اظهر الفواتير”، وستجد تفاصيل الفاتورة الخاصة بك بالشهور.

وفي حالة عدم سداد الفاتورة في الموعد المحدد ستدخل في فترة السماح، والتي إن تجاوزتها دون دفع الفاتورة سيتحول هاتفك الأرضي إلى استقبال فقط، وإن أهملت فترة الاستقبال سيؤدي ذلك إلى دفع غرامة مالية، والرفع المؤقت للخدمة كإنذار قبل قطع الخدمة بشكل نهائي، يمكن دفع فاتورة الهاتف عن طريق أقرب فرع لشركة اتصالات، أو عن طريق خدمة(فوري، أمان، مصاري، BEE).

عروض المصرية للاتصالات

تقدم شركة المصرية للاتصالات عروض كثيرة ومتنوعة خاصة بالإنترنت لمنزلي، حتى تناسب جميع الاحتياجات المختلفة للناس، وجميع شرائح الشعب، وتقدم الباقات المختلفة بأسعار وعدد ميجات مختلفة، منها باقة 125 جنية، بسرعة تحميل 5 ميجا في الثانية

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