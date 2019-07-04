“اظهر” فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 دخول الشركة المصرية للاتصالات والدفع اون لاين

يتعرف جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات على قيمة فاتورة التليفون المنزلي من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت من أجل سداد الفاتورة قبل انتهاء الموعد المسموح به ودفع غرامة إضافية عن قيمة الاشتراك والخدمات، ونساعد العميل في الدخول بشكل مباشر عبر موقع شركة WE للاستعلام عن الفاتورة ثم اختيار طريقة السداد المتاحة له.

ولقد تغير نظام إصدار فاتورة التليفون من الشهري إلى صدورها كل ثلاث أشهر لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات، فتبدأ فاتورة يناير ثم أبريل يليها شهر يوليو وأخيرا فاتورة شهر أكتوبر، ويلتزم المواطن بتلك المواعيد وعند انتهاء المدة المحددة يبدأ تطبيق غرامة على تأخير سدادها.

فاتورة التليفون الأرضي حسب الرقم

أصبح الاستعلام عن فاتورة التليفون محل اهتمام لجميع عملاء الشركة المصرية نظرا لارتباط خط التليفون الأرضي بالإنترنت التابع لشركة تي داتا، وعند عدم سداد فاتورة التليفون تتوقف خدمة الإنترنت التي أصبحت في كل منزل ولا غنى عنها في العصر الحاضر، وتتيح الشركة المصرية خدمة الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا لتسهيل معرفة قيمة السداد على المواطنين دون الذهاب إلى السنترال أو أي مكان آخر.

الشركة المصرية للاتصالات

نأتي لأهم نقطة في مقالنا اليوم والذي يبحث عنه العميل من أجل الاستفسار عن فاتورة التليفون المنزلي على مستوى أنحاء الجمهورية وبكافة المحافظات، حيث نوضح لكم رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات للدخول فورا ومعرفة الفاتورة، وذلك من خلال تلك الخطوات البسيطة؛

الدخول إلى رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

الاستعلام عن طريق رقم التليفون بإدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي.

الاستعلام عن طريق رقم الحساب.

الاستعلام عن رقم جديد.

وهناك المزيد من الخدمات الأخرى التي يقدمها موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال استقبال الاتصالات وفريق الدعم والمساعدة، وتوضح كذلك باقات خط اتصالات we وعروض الإنترنت.

يمكن لجميع عملاء الشركة المصرية دفع فاتورة شهر يوليو عن طريق خدمة فوري المتوفرة بكافة المحلات التجارية أو من خلال خدمة السداد الإلكتروني، أو دفعها مباشرة لإحدى فروع الشركة المصرية للاتصالات المتوفرة بالمحافظات.