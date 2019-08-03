استعلم الآن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات billing.te.eg

يستمر عملاء الشركة المصرية للاتصالات في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 خلال الفترة المحددة من قبل شركة “we “، حيث قامت الشركة المصرية للإتصالات في السماح لجميع العملاء بالتعرف على قيمة فاتورة التليفون شهر يوليو 2019 اعتبارا من يوم 15 يوليو وحتى يوم 15 أغسطس، ويتطلع الكثير من العملاء للإطلاع على فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ومعرفة أماكن سدادها.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

تعد الشركة المصرية للإتصالات من أكبر شركات الإتصال والتكنولوجيا والمعروفة حاليا باسم شركة “we” وذلك بعد إطلاق خطوط محمول جديد لرقم 015، وفعليا طرحت المصرية للإتصالات الكثير من الحملات الدعائية للتسويق للخط الجديد والذي يعد منافسا جديدا لشركات المحمول ” أورانج وإتصالات وفودافون “.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر يوليو 2019

الدخول عبر رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات.

تسجيل رقم التليفون.

اختيار كود المحافظة.

عرض الفواتير الحالية والسابقة.

وفي حالة التعثر يمكن لجميع متابعين تسجيل رقم التليفون وكود المحافظة عبر التعليقات مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة وسيتم الرد بقيمة جميع الفواتير وأسهل الطرق التي يمكن من خلالها سداد الفواتير قبل تطبيق غرامات التأخير.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019

يستطيع جميع العملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 خلال شهور ” يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر ” وذلك لنظام الثلاث شهور ” الربع سنوي ” عبر كل من مراكز سنترالات المصرية للإتصالات – مكاتب فوري المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية – الحساب البنكي – ماكينات atm.