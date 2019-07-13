اعرف طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر الشركة المصرية للاتصالات

نستعرض معكم عبر موقعكم كلمة طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 من الشركة المصرية للاتصالات والخطوات اللازم اتباعها لتسديد قيمة الفاتورة،حيث يشتد البحث خلال تلك الفترة عبر مواقع الإلكترونية لمعرفة آخر موعد لسداد فاتورة تليفون المنزلي، حيث تعتبر خدمة التليفون المنزلي من الخدمات الهامة التي تقدمها الشركة المصرية لعملائها الكرام، لذا من المفترض أن يسرع عملاء الشركة المصرية للاتصالات بتسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو حتى لا يتم فرض غرامة مع فصل الخدمة عن العميل.

طرق سداد فاتورة التليفون المنزلي شهر يوليو

فهناك أكثر من طريقة لسداد فاتورة التليفون ولكن من أكثر الطرق شيوعا هي خدمة الفوري وذلك لتواجدها بجميع الأماكن مما يسها على العملاء تسديد قيمة الفاتورة وأيضا يستطيع المشتركين بالمرصية للاتصالات سداد فاتورة تليفون البيت عن طريق أقرب سنترال تابع للمنطقة التابع لها لذا تترك شركة المصرية للاتصالات لعملائها حرية الأختيار في طريقة السداد.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي

والجدير بالذكر أن تسديد فاتورة التليفون الأرضي يتم كل 3 شهور فقط يقوم العميل بتسديد قيمة الأشتراك مضاف عليه تكلفة المكالمات المحلية والخارجية والضرائب، ويتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي من منتصف شهر يونيه حتى منتصف شهر يوليو الحالي.

مازالت فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو مستمرة حتى يوم 15 يوليو فقط وعقب ذلك سيتم تحديد غرامة مالية تضاف على قيمة الفاتورة بالإضافة إلى فصل الخدمة نهائيا حتى تسديد فاتورة التليفون، ولا ننسي التطورات الحديثة التي قامت الشركة المصرية للاتصالات بعملها خلال الفترة الماضية لتحسين الخدمة لدى عملائها.