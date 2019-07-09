فاتورة تليفون شهر يوليو 2019 من الشركة المصرية للاتصالات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات وأماكن سداد قيمة الفاتوة، فقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها حرية الأختيار في طريقة السداد، حيث يوجد أكثر من طريقة لسداد فاتورة التليفون المنزلي ولكن من أكثر الطرق شيوعا هي خدمة فوري يستطيع العميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة وتسديدها بكل سهولة حيث تتواجد خدمة فوري بجميع الأماكن مما يسهل تسديد فواتير التليفون الأرضي والنت أيضا، ويمكن التسديد عن طريق السنترلات حيث يمكن العميل التوجه إلى أقرب سنترال تابع للمنطقة المقيم بها لتسديد قيمة فاتورة التليفون.

المصرية للاتصالات فاتورة تليفون المنزلي

من الآن حتى منتصف الشهر الجاري الموافق 7/15/ 2019 يشتد البحث من قبل عملاء الشركة المصرية للاتصالات عبر مواقع التواصل الإجتماعى وغيرها للأستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين انتهاء فترة السماح، مع العلم بأن المصرية للاتصالات قد فرضت غرامة على قيمة فاتورة التليفون في حالة التأخير في سداد قيمة الفاتورة.

طريقة الإستعلام عن فاتورة تليفون شهر يوليو

نستعرض معكم عبر موقعكم كلمة طريقة الإستعلام عن فاتورة تليفون شهر يوليو من المصرية للاتصالات مع ذكر أن فاتورة التليفون المنزلي يتم تسديدها كل ثلاثة شهور يتم دفع قيمة الأشتراك بالإضافة إلى قيمة المكالمات الداخلية والخارجية والضرائب.

* الدخول عبر موقع المصرية للاتصالات

* إدخال كود المحافظة مع تسجيل رقم التليفون

* اضغط عرض قيمة الفاتورة