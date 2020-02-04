فورت نايت الفصل 2 خلال أيام فتعرف كيف ستكون النهاية خلال الأيام المٌقبلة

بعد فترة كبيرة من الانتظار أوشك الفصل الثاني من فورت نايت على الانطلاق حيث انتظر عشاق اللعبة كثيرًا لهذه اللحظة، حيث أن الموسم الحادي عشر والأخير في الفصل الأول استغرق وقتًا طويلاً هو الأطول مُنذ إصدار اللعبة، لذلك فمن المُتوقع أن تكون هناك العديد من التغيرات التي ستشملها اللعبة، سواء في المحتوى أو الخريطة وقد تم تسريب العديد من الأمور في هذا الشأن، خاصة أن ما زال أمامه حتى يتم الإصدار ما يزيد عن الأسبوعين وبالتحديد يوم 20 فبراير وهو يتوافق مع يوم خميس.

تسريبات حول كيفية بداية فورت نايت 2

فيما سبق كان مع كل نهاية لأي موسم يكون هناك حدث كبير يعمل على تدمير الخريطة حتى تبدأ واحدة جديدة، مثل الثقب الأسود، في هذه المرة هناك توقعات بعودة الوحش Polar Peak الذي كان متواجدًا في الموسم التاسع من الفصل الأول، حيث سيقوم بنشر الفساد والتدمير على الخريطة الحالية، وأحد الأدلة التي يستند لها من يتبنى هذه النظرية هو بداية ظهور بعض الجلود الخاصة بذلك الوحش في عدة مناطق على الخريطة الحالية، في الوقت الذي يؤكد آخرون أن التدمير لن يتم لكل الخريطة بالكامل ولكنه سيشمل موقعين أو ثلاثة.

ستشهد فورت نايت كذلك محرك chaos وهو الذي يُطلق عليه محرك الفوضى، تغيير محرك اللعبة سوف يتبعه تغيرات في كثير من الأمور وهذا على الأرجح ما أدى إلى تأخر انطلاق الفصل الثاني، هذا مع العلم أن هناك رسالة تم نشرها على حساب تويتر التابع لشركة إيبك تُشير إلى حدوث تغيرات كبيرة في اللعبة خلال الفصل القادم، منها ما هو في الجلود والأسلحة والمعاول والحركات الميكانيكية داخل اللعبة وأثناء التنافس كل ذلك مُتوقع وهناك مؤشرات عليه.

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كيف سينتهي موسم فورت نايت الحالي

نهاية الفصل الأول مُرتبطة بكل تأكيد ببداية الثاني فهناك حتى الآن تحديثات لم تظهر سبق وقد أُعلن عن وجودها في التحديث الأخير، كذلك ظهور هارلي كين بطلة فيلم الطيور الجارحة لم تظهر بعد مع العلم أن هناك تغريدات على تويتر أكدت التعاون بين إيبك والقائمين على الفيلم، وأن هناك جلد يُشبه ملابس البطلة في هذا العمل الفني سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، مما لا شك فيه أن الفترة المُقبلة ستشهد تسارع في الأحداث وتوالي في المشاهد هذه التتابع السريع سيُضيف مزيد من المتعة والإثارة التي افتقدها عشاق اللعبة منذ فترة طويلة.

نحن في انتظار نهاية الموسم الحادي عشر من الفصل الأول من فورت نايت وسط توقعات بأن ذلك سيكون بشكل مُذهل، وأن الإثارة التي ستكون في ذلك اليوم وهو الأربعاء الموافق 19 فبراير ستعوض محبي Fortnite عن الفترة الأخيرة الطويلة، والتي اختفت فيها التحديثات التي تُضيف تعديلات وتغيرات في المحتوى التنافسي بداخلها.