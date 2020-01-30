على ما يبدو أن تأخر لعبة فورت نايت في تحديثاتها التي ينتظرها عشاقها منذ فترة طويلة سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة على الشركة المُطورة، لها فقد أنهت اللعبة العام الماضي 2019 بأرقام مُذهلة ومُتميزة، حيث كانت الأولى في الأرباح من بين جميع الألعاب الإلكترونية المُتداولة، وكذلك من حيث عدد مستخدميها خاصة في السوق الأمريكي، فقد جاءت في المرتبة الأولى في 20 ولاية أمريكية وفي مراكز مُتقدمة في بقية الولايات، هذا إلى جانب شهرتها الكبيرة في عدة مناطق أخرى على مستوى العالم وخاصة أوروبا.

فورت نايت تنتظر تحديث قادم

أعلنت إيبك عن تحديث قادم يحمل رقم 11.50 ولعل هذا أول رد فعل على فقدان اللعبة المركز الأول في عدة أماكن ظلت تحتل المٌقدمة فيها، حيث حلت محلها سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة ويحمل معه ما يُطلق عليه محرك الفيزياء الجديد Chaos ،والذي سيؤدي إلى إحداث فوضى على خريطة اللعبة هذه الفوضى سوف تتعلق بشكل أكبر بالمباني، ففي الوقت الحالي عندما تقوم بهدم هذه المباني فإنها تختفي، ولكن على ما يبدو أن هذا المُحرك الجديد سوف يُبقي على حطامها ومخلفاتها لذلك يُطلق عليه محرك الفوضى.

هذا التغيير في فورت نايت سيكون الأبرز على الإطلاق مّنذ انطلاق اللعبة، وبرغم ذلك هذا التعديل غير كافي مُطلقًا لإرضاء لاعبي اللعبة الشهيرة، فالكل يحتاج إلى تغييرات في المحتوى التنافسي وعلى رأسها الأسلحة، فلم يتم إضافة أي سلاح في الفترة الأخيرة سوى بندقية هاربون وأخرى من النوع الثقيل، اللاعبون تسرب الملل إلى نفوسهم وهذا مؤشر خطير لقيمة ومرتبة Fortnite العالمية، ومع هذا هناك توقعات بإضافة أسلحة بالفعل بعد طرح هذا المحرك مباشرة، حيث ستختبر الشركة كيفية عمله وتأثيره على المنافسة خاصة أن موعد الفصل القادم سيكون في الـ 20 من فبراير المُقبل.

موعد إصدار فورت نايت لهذا التحديث

كان منذ فترة تقوم شركة إيبك بإصدار تصحيحات للعبة كل ثلاثاء، ولكن هذا الزمن ولى وتغيرت الأمور وأصبحت التواريخ غير واضحة ولا مُعلنة، هذا بكل تأكيد تسبب في ضيق واستياء عشاق اللعبة وتقدموا بشكاوى عديدة بهذا الشأن ولكن دون جدوى، حيث تعتبر الشركة الأمريكية أن هذا الغموض لصالح المتسابقين خاصة الذين لا يتمتعون بمهارات عالية، فهذا الأمر يجعلهم على فرص شبه متساوية مع أولئك الذين يتميزون بالاحترافية الشديدة، بينما يرى البعض أن ذلك لم يتحقق، خاصة أن المحترفين لديهم استراتيجيتهم الخاصة بهم والتي تتناسب مع كل التغيرات التي تحدث باللعبة.

نحن الآن في انتظار أن تُضيف فورت نايت المزيد من الأسلحة، وهناك بعض الأخبار عن ذلك بالفعل، المتنافسون يريدون أيضًا عناصر علاج جديدة مثل Chug Jug أو Chug Splashes، كذلك يطالبون بعودة بندقية SMG التكتيكية، هذا بالإضافة إلى إطلاق أسلحة أخرى ذات منصات تُستخدم في الاشتباكات بعيدة المدة، هذا بالإضافة إلى القنابل اليدوية أو القنابل الدافعة للتنقل.