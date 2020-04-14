فورت نايت تنتظر حدثًا مهمًا خلال ساعات فتعرف على أهم تفاصيله المٌتوقعة

ينتظر عشاق فورت نايت خلال الساعات القليلة المُقبلة حدثًا مهمًا ألا وهو إصدار تحديث v12.40، وبرغم أن الموقع الرسمي للعبة لم يعلن بعد عن موعده، إلا أن العديد من المواقع المُهتمة باللعبة أنه سيكون التوقف الليلة بمدة ساعتين لكي تستقبل Fortnite هذا التحديث، وأن الاعلان عنه سيتم في أي دقيقة خلال هذا اليوم وبكل تأكيد ينتظر اللاعبون العديد من الأمور التي يطمحون في أن يقوم بها هذا التعديل القادم، وعلى رأسها إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية وعاني منها الكثير.

توقعات v 12.40 القادم في فورت نايت

هناك عدة مشكلات تشهدها اللعبة خلال الفترة الماضية والمُلفت للنظر أنها مُدرجة في جدول التحسينات مُنذ فترة، ولم يتم العمل عليها بعد وهي:

•اهتزاز وحدات التحكم عند تعرض اللاعب للضرر

•القنابل اليدوية تتعطل بشكل مؤقت

•يتعذر التفاعل مع Ollie ، مما يمنع إكمال Skye Adventure Adventure.

•تحدي “سحب لاعب أو Henchman بمسدس هاربون” لا يعمل مع Henchmen.

•ظهور فتحات غريبة حول الوكالة، لا يعرف أحد ما هي بعد تحديث v 12.30.

كذلك من المُتوقع أن نرى في فورت نايت جهاز Doomsday الخاص بـ ميداس يظهر بشكل كامل خلال الفترة المُقبلة وعلى مدار التحديثين القادمين، أي أنه مبدأيًا سوف نرى بدايته خلال تحديث اليوم المُرتقب ثم يتم استكمال ظهوره وعمله خلال القادم، هناك سلاح آخر ستشهده اللعبة وهو قاذفة صورايخ، حيث تم العثور عليها في ملفات اللعبة وهي سوف تكون مُضادة للطائرات وهذا أمر جيد، لأن ذلك سيزيد من سخونة المنافسة وقوتها فقد كان في الغالب التفوق للطائرة على اللاعبين المتواجدين في الأسفل، ولكن الآن أصبح قائدها سيكون أكثر حذر مما كان عليه في السابق بعد ظهور تلك القاذفة باللعبة.

بعض التسريبات عن قاذفة الصواريخ في فورت نايت

برغم عدم توافر معلومات كثيرة حتى الآن عن هذه القاذفة، إلا أن بعض هواة التسريبات الخاصة بـ fortnite أشاروا لبعض البيانات القليلة عنها وهي كالتالي:

•سوف يكون اسمها MistyBop.

•ستكون مُزودة بنوعيات مختلفة من الصواريخ.

•كل صاروخ يمكن ضبط مداه وقدراته التدميرية وفق لبعد الطائرة.

•قد تكون عديمة الصوت لحد ما.

•سرعة إطلاقها للصواريخ عالية وتتعدى أي أسلحة أخرى.

•ليست كبيرة في الحجم لذلك سهل حملها ونقلها.

•ستقلل من حرية حركة الطائرات العمودية باللعبة.

جدير بالذكر أن فورت نايت تستعد لموسم جديد في الفصل الثاني قد يبدأ في 30 أبريل المُقبل، وإن كانت هناك بعض الآراء التي تؤكد أنه قد يتأخر لأسبوع أو اثنين، ولكن حتى الآن نرى أن هذا الموسم يلفظ أنفاسه الأخيرة مع قرب التحديات التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية على الانتهاء، لذلك يأمل كل عشاق اللعبة في رؤية إضافات أكثر قوة ومتعة وإثارة للحماس خلال الموسم القادم لها.