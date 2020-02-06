فورت نايت تُطلق وضعية الحرب والحب فكيف تتعامل معها ومقطع فيديو لها

أطلقت شركة إيبك الأمريكية وضعية الحرب والحب في لعبة فورت نايت والتي أكدت أنها ستستمر حتى 17 فبراير المُقبل، حيث من بعدها ستبدأ اللعبة الإعداد لنهاية الفصل الأول وبدء الثاني الذي تم تحديد 20 فبراير موعدًا له، هذا الوضع الجديد هو جزء من تحديث 11.50 ويرتبط بشكل كبير بنظام ابحث ودمر، ويوجد به بعض التحديات التي يجب على اللاعبون البحث عنها وتنفيذها، وعدد منها مرتبط بالاشتباكات والحروب والبعض الآخر بالحب، ولهذا تم إطلاق ذلك الاسم عليه كما أصدرت الشركة مقطع فيديو رسمي دعائي له.

تحديات الوضعية الجديدة في فورت نايت

لإتمام المباراة في هذا الوضع يجب عليك إكمال 10 تحديات منها خمسة مكتوب أمامها كلمة حرب، والـ 5 الأخرى ستجد بجوارها كلمة حب، وبإنهاء هذه العشرة سيتم إغلاق التحدي بشكل تلقائي، وأول هذه المهام المطلوب منك إنجازها هو المشاركة في خمسة مباريات من البحث والتدمير واللعب خلالها وتحقيق نتائج طيبة، أما التحدي الثاني فهو زرع أو نزع فتيل قنبلتين ثم 10 ومن بعد ذلك زيادة العدد إلى 25 قنبلة، وهو من التحديات السهلة التي يمكن إتمامها بسرعة ويسر، خاصة إذا شاركت في مباراة لا يوجد فيها للفريق المُنافس سوى لاعبين اثنين.

أما أحد تحديات الحب في فورت نايت في هذه الوضعية هو شفاء أحد زملائك باستخدام ضمادة البازوكا، ويكون ذلك سهل ومُتاح في مباراة فريق الدمدمة، حيث يكون لديك وقت كافي للبحث عن هذه الضمادات ومن ثم استخدامها في مهمتك، التحدي التالي يتعلق بالحرب وهو البحث عن المعارضين والقضاء عليهم، فكل ما عليك فعله هو توفير بعض قطع النقود مع سلاح جيد، هذا بالإضافة إلى الحرص على الحصول على درع متميز يجعل لك قدرات دفاعية ضد الإصابات ويمكنك من أداء تلك المهمة بسرعة ونجاح.

هارلي كوين تصل إلى فورت نايت

منذ فترة وتم الحديث عن تعاون مُرتقب بين اللعبة وفريق عمل الطيور الجارحة والذي سيتم طرحه في دور العرض غدًا، ولكن في هذا الوقت والذي أطلقت فيه إيبك تغريدة التعاون هذا لم تشر إلى كيفيته بالتفصيل، ولكن مع الوقت تم الكشف أنه سيكون من خلال طرح جلد يحمل نفس سمات ملابس البطلة هارلي كوين وهي الشخصية الأولى في هذا العمل الفني، ووقتها لاقى هذا الأمر انتقادات شديدة خاصة مع التحفظ على سلوك تلك الشخصية في أحداث الفيلم والتي لا تتناسب مع شخصيات مُحاربة.

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إلا أن فورت نايت طرحت بالفعل مؤخرًا ذلك الجلد والذي سيكون مُتاح للاعبين بعد إكمال التحديات السابق الإشارة إليها، جدير بالذكر أنه من المُتوقع أن تُعطي اللعبة مميزات لهؤلاء الذين سيكملون هذه المهام المرتبطة بالوضعية الحالية، لكي ينتقلوا بها إلى الفصل الثاني المُرتقب إصداره يوم الخميس الموافق 20 فبراير القادم بعد موسم طويل هو الأطول في تاريخ Fortnite.