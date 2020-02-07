فورت نايت في خطر وتطلب مساعدة لاعبيها من خلال أداة إعداد التقارير داخل اللعبة

بعد أن أطلقت فورت نايت تحديث 11.50 والذي توقع الكثيرون أنه سيحمل العديد من المفاجآت والتغييرات الكثيرة، خاصة في ظل تواجد محرك جديد وهو Chaos، إلا أنه كان أمر مُحبط حقًا أن يجد عشاق اللعبة أنه لا تغيير يُذكر، وكانت المفاجأة الكبيرة في أن هذا المحرك ليس جديدًا كليًا كما كان يُشاع ولكنه جزء من النظام الحالي، أكد الكثيرون أن ما حدث هو شيء طبيعي خاصة أن Epic تقوم بالتجهيز إلى نهاية الفصل الحالي، وانطلاق الثاني يوم 20 فبراير المُقبل ويأملون في أن يرون العديد من التعديلات.

أخطاء فورت نايت

اكتشف بعض اللاعبون أخطاء في اللعبة بعد طرح هذا التحديث الأخير، وقام مطورو الشركة الأمريكية بالاعتراف بها، بل وأضافوا من خلال حسابهم على تويتر مجموعة أخرى من الأخطاء التي اكتشفها البعض، وقاموا هم بملاحظتها وتم ذكرها وهي:

•بعض الجماعات والرؤوس تتحرك بشكل خاطيء.

•القوارب في بعض الأحيان يكون لها حركة غريبة.

•سقوط القوارب في تحركها خلال البنايات، أو المرتفعات المائية.

•العديد من المركبات الإبداعية أصبحت غريبة في مسار حركتها.

طالبت فورت نايت محبيها بضرورة التبليغ عن أي ملاحظات أو أخطاء أخرى غير السابق ذكرها، وذلك في محاولة منها لحل تلك المشاكل قبل البدء في الفصل الثاني، وقد حدد مطورو اللعبة خطوات القيام بهذا الإبلاغ وهي كالتالي:

•الدخول إلى حسابك على اللعبة.

•استخدام أداة إعداد التقارير.

•تسجيل ملاحظاتك أو الخطأ الذي اكتشفته.

•سيتم تجميع تلك الأخطاء والعمل عليها لحلها، قبل بداية الفصل الثاني.

الجميع في انتظار يوم 20 فبراير المُقبل، للتعرف على ما سوف تأتي به اللعبة من تغييرات طال ترقبها طوال الفترة الماضية، خاصة أن الموسم السابق شهد الأطول على مر تاريخ Fortnite.

Fortnite في خطر

يرى الكثير من عشاق اللعبة الأمريكية الشهيرة أنها أصبحت في خطر كبير، في ظل الإحباط الذي أصاب مجتمعها حيث ينتظر اللاعبون منذ فترة كبيرة تغيرات وتعديلات على المحتوى، لبث مزيد من المُتعة والإثارة من جديد، وهناك عدة مطالب حددها كبار اللاعبين المحترفين من أجل ذلك وجاءت كالتالي:

•التقليل من الأحداث الاحتفالية، التي لا تتناسب مع لعبة قتالية.

•تعديلات في المحتوى سواء، فيما يخص الخريطة أو الأسلحة.

•العودة مرة أخرى لما قبل 15 أكتوبر بإصدار توضيحات للتحديثات.

•عمل بيئة تجريبية كما هو في ببجي، ليقوم اللاعبون بتجرية الإضافات قبل اعتمادها.

•زيادة نظام المكافآت والجوائز لتشجيع المتسابقين.

•وضع نقاط يحصل عليها المتنافسون بتقدمهم في اللعبة.

•قيام المطورين بالبحث الدائم عن أي خدع يتم اكتشافها لتحقيق العدالة.

•إتاحة فرص أكبر للهواة والمبتدأين، للمشاركة في بطولات تنافسية.

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توقعات لما سوف تشهده نهاية الفصل الأول في Fortnite

جدير بالذكر أن عدد من محترفي فورت نايت يكتشفون العديد من الخدع، ولا يعلنون عنها سوى بعد أن يكونون قد حققوا من خلالها نجاحات كبيرة، حتى تُصبح جزء من استراتيجية خاصة بهم يحققون بها الفوز الدائم في المواجهات التي يخضونها.