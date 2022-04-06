فيديو تشويقي رسمي يكشف عن تصميم iQOO Neo6 قبل الإطلاق في 13 أبريل

من المقرر أن يصبح iQOO Neo6 رسميًا في 13 أبريل في الصين، وكانت كشفت التقارير الأخيرة المواصفات الرئيسية لـ Neo6، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ظهر فيديو تشويقي رسمي على موقع التدوينات الصيني Weibo، والذي ألقى نظرة على تصميم الهاتف الذكي، والهاتف متاح الآن للحجز على متجر JD.com في الصين، ومع ذلك لا تذكر قائمة البيع بالتجزئة أي شيء عن مواصفات الجهاز، ولكن العروض الرسمية المتاحة تظهر أنه سيكون متاحًا باللونين الأسود والبرتقالي.

iQOO Neo6

المواصفات المتوقعة