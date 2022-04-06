فيديو تشويقي رسمي يكشف عن تصميم iQOO Neo6 قبل الإطلاق في 13 أبريل
من المقرر أن يصبح iQOO Neo6 رسميًا في 13 أبريل في الصين، وكانت كشفت التقارير الأخيرة المواصفات الرئيسية لـ Neo6، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ظهر فيديو تشويقي رسمي على موقع التدوينات الصيني Weibo، والذي ألقى نظرة على تصميم الهاتف الذكي، والهاتف متاح الآن للحجز على متجر JD.com في الصين، ومع ذلك لا تذكر قائمة البيع بالتجزئة أي شيء عن مواصفات الجهاز، ولكن العروض الرسمية المتاحة تظهر أنه سيكون متاحًا باللونين الأسود والبرتقالي.
iQOO Neo6
المواصفات المتوقعة
- تُظهر العروض التشويقية للهاتف ايكو Neo6 أنه سيحتوي على شاشة مسطحة بتصميم مثقوب، وكانت زعمت التقارير السابقة أنه يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.62 بوصة توفر دقة +Full HD ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة مدمجة مع ماسح بصمات الأصابع.
- لا يوجد شيء متاح على الجانب الأيسر من iQOO Neo6، وأما الحافة اليمنى للهاتف تحتوي على أزرار الصوت ومفتاح التشغيل.
- خلف الجهاز فيبدو أنه يحتوي على وحدة الكاميرا الثلاثية.
- في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن الجانبين الأمامي والخلفي للجهاز.
- من المتوقع أن يأتي الهاتف الرائد iQOO Neo6 ضمن فئة الميزانية المتوسطة مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ، وتم رصد الهاتف مؤخرًا في موقع قياس الأداء AnTuTu مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256 جيجا بايت من تخزين UFS 3.1.
- سيتم تثبيت الجهاز مسبقًا بنظام التشغيل Android 12، والذي سيتم تخصيصه باستخدام OriginOS Ocean و iQOO UI.
- من المرجح أن يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة.
- يُعتقد أن هاتف Vivo ذو رقم الطراز V2196A الذي ظهر في مواقع اعتماد TENAA و 3 C، يمكن أن يكون هو iQOO Neo6 القادم.
- كشفت قائمة مواصفات موقع 3C للجهاز أنه قد يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.