فيروس تروجان احذر أخر تحديثاته وتعرف على ضحاياه وطرق تجنبه

إكتشفت شركة “كاسبرسكي” الرائدة في عالم حماية الحواسيب والأجهزة المحمولة، بواسطة باحثون في مجال “البرمجيات الخبيثة” نسخة جديدة من “فيروس تروجان” ويُسمى “Riltok“، من أهم أهدافها الحصول على البيانات المالية للمستخدمين وسرقتها، وتعتمد في ظهورها على الأجهزة المحمولة بتقمص صورة تطبيقات رسمية لخدمات عامة تعتبر مشهورة لدى المجتمع الفرنسي والإيطالي والبريطاني كي تقوم بخداع المستخدم ويقوم تثبيتها بإرادته لتبدأ عملها في “القرصنة” والاستيلاء على أمواله.

نطاق انتشار “فيروس تروجان”

قد اتضح للباحثين أن “Riltok” انتشر بداية من روسيا وإلى باقي دول أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وقد غزت عالم الأجهزة الحديثة وخاصة الهواتف المحمولة، وقد استطاعوا إكتشاف بداية انتشار هذا الفيروس في شهر مايو عام 2018.

طريقة عمل “فيروس تروجان”

يبدأ عمل فيروس “Riltok” بمعرفة الخدمات والتطبيقات التي يتعامل معها المستخدم، ويقوم بإرسال رسالة إليه يكون محتواها عبارة عن رابط مصمم خصيصاً بطريقة خداع حيث يظهر وكأنه موقع معروف ومنتشر للإعلانات المجانية المبوبة ونص مكتوب يطلب منه تثبيت أخر إصدار من تطبيق مصرفي يعتاد المستخدم على إستخدامه على هاتفه المحمول وعادة ما يكون تطبيق مصرفي ومن هنا يبدأ بإرسال طلب الإذن بالدخول إلى خصائص وخصوصيات الجهاز وجمع البيانات من رسائل نصية أو أرقام سرية واستخدامها في الإستيلاء على ما يملك.

طريقة تجنب “فيروس تروجان”

تجاهل تماما الروابط المجهولة وعدم النقر عليها.

عدم محاولة تثبيت التطبيقات الغير معروفة أو مجهولة المصدر.

التركيز على إذن الدخول الخاص بكل تطبيق والسماح للموثوق به فقط.

تثبيت برنامج خاص يعمل على حمايتك من البرامج الخبيثة.

ضحايا فيروس “Riltok”

تصريحات خبراء الحماية “كاسبرسكي” وقد صرح خبراء الحماية من هذه البرامج في الشركة بأن عدد ضحايا هذا الفيروس ما يقرب من 4,000 مستخدم، وصرحوا أيضاً بأن تتبع الطريقة الخاصة بتوزيع “Riltok” مازال في أولويات أبحاثهم حيث متوقع عدم إستسلام قراصنة الإنترنت وارتفاع عدد الهجمات المستقبلية وتعقيدها لصعوبة تتبعها.