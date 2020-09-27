في حالة سرقة الهاتف أو فقدانه ماذا يجب أن تفعل ؟

سرقة الهاتف أو فقدانه تعتبر مشكلة كبيرة لدى البعض، حيث ناهيك عن قيمته المادية، يوجد على الهاتف الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية، التي تعتبر مصيبة حقيقية لو وقعت في أيدٍ غريبة، مثل كلمات المرور والصور والفيديوهات، ومعلومات بطاقات الإئتمان وغيرها، ففي مثل هذه الحالة ما الذي يجب فعله؟ ، للحيلولة دون الوقوع بمخاطر وقوع الهاتف بيد سيئي النوايا، يجب القيام ببعض الإجرءات والاحتياطات المبكرة فور فقدان الهاتف أو سرقته.

سرقة الهاتف

احتياطات يجب اتخاذها قبل سرقة الهاتف أو فقدانه

هناك بعض التدابير والاحتياطات يجب اتخاذها مسبقًا للتقليل من الأضرار في حالة تمت سرقة الهاتف أو فقده ومنها:

تعيين كلمة مرور قوية وفريدة

هذه الخطوة تجعل هاتفك وما عليه من بيانات بمأمن من العبث ولذلك يجب الابتعاد عن تعيين رموز أو رقم تعريف شخصي سهل مثل : 123456، او abcd، أو 0000، ونحوها من الكلمات والرموز والارقام التي يمكن تنبؤها، وفي حال كان هاتفك يدعم ميزة بصمة الأصبع أو تقنية التعرف على الوجه، فيجب تفعيل أحدهما أو كليهما، مما يزيد من الأمان.

تشغيل ميزة العثور على جهازي

في هواتف الأندرويد أو الآيفون ميزة العثور على جهازي، ميزة (Find My Device) في هاتف أندرويد أو (Find My iPhone) هاتف آيفون، فيجب التاكد من أن هذه الميزة قيد التشغيل، فمن خلالها يتم تحديد موقع الهاتف المفقود، أو مسح البيانات والمعلومات الموجودة فيه عن بُعد، وبذلك يزيد من احتمالية استعادة الهاتف.

الاحتفاظ برقم IMEI الخاص بالهاتف

عند فقد الهاتف او سرقته قد يقوم السارق بمحاولة بيعه عبر الإنترنت، لذلك يجب كتابة رقم IMEI الخاص بالهاتف والاحتفاظ به للمطالبة بالهاتف وغثبات ملكيته في حال ظهوره، وهذا الرقم تجده في هاتف الآندرويد في قسم حول الهاتف ( About phone) في الإعدادات، وفي هواتف الآيفون يمكن الحصول عليه بالضغط على *6# .

ماذا أفعل لو سُرق هاتفي أو فقدته؟

عند سرقة هاتفك الذكي أو فقدته لأي سبب كان عليك القيام بما يلي:

الاتصال أو إرسال رسالة نصية على هاتفك المفقود

أول خطوة يجب القيام بها عند فقد الهاتف الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه ، فقد لا يكون مفقودًا، وربما يكون في مكان قريب منك، وفي حال اكتشفت أن الهاتف مفقود فعلًا ، ومن المحتمل ان يكون الذي وجده بصدد إرجاعه لك، ففي الاتصال السريع أو الرسالة تحل المشكلة.

تفعيل ميزة العثور على هاتفي ” تتبع مكان الهاتف “

من المؤكد أن يكون ميزة (العثور على هاتفي) مثبتة في نظام التشغيل الذي يعمل به الهاتف الذكي مسبقًا، فكل من هاتف آيفون يوجد به ميزة (Find My)، وهاتف الاندرويد فيه ميزة (Find My Device)، فيجب تفعيل هذه الميزة بمجرد البدء باستخدام الهاتف، فهي يمكن ان تساعدك في تتبع مكان الهاتف جغرافيًا، إضافة إلى مساعدتك في حذف بياناتك عن بُعد عندما لا يمكن الوصول إليه.

وتتم عملية التتبع كما يلي:

فور فقدان الهاتف أو سرقته يمكن استخدم هاتف آخر أو حاسوب وإجراء ما يلي لتتبع مكان الهاتف :

إذا كان الهاتف من نوع الآيفون الانتقال إلى رابط icloud.com/find.

إذا كان الهاتف من نوع الاندرويد فانتقل إلى رابطcom/find.

تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك المرتبط بالهاتف الذي فقدته.

الضغط على خيار الرنين، في الخيارات التي تظهر لك، حيث سيؤدي هذا إلى إصدار الهاتف صوتًا، في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق، مثل المكتب أو المنزل.

لمسح البيانات ستجد خيار مسح بيانات هاتفك الذكي عن بُعد، وفي هذه الحالة وإذا قمت بذلك فلن تتمكن من تتبع هاتفك بعدها ، لذا يجب اللجوؤ إلى هذا الخيار كحل أخير، فعندها ستفقد هاتفك ولكن تبقى بياناتك في أمان

إجراءات أخرى يجب القيام بها عند فقدان الهاتف

تسجيل الخروج عن بُعد من جميع الحسابات المسجلة بالهاتف مثل: الحسابات البنكية، والبريد الإلكتروني، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الحسابات التي يجرِ عادة الدخول إليها بشكل تلقائي عبر الهاتف.

تغيير كلمات المرور لأي حسابات تم تسجيل الدخول إليها.

مراقبة جميع الحسابات لملاحظة فيما إذا هناك وجود لأي نشاط مشبوه عليها أم لا بعد فقدِ هاتفك الذكي.

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