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في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن الهاتف المحمول واللاب توب في دقائق قليلة

بواسطة إسلام عوض
في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن اللاب توب والهاتف المحمول في دقائق قليلة في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن اللاب توب والهاتف المحمول في دقائق قليلة

من الأمور التي تسبب إزعاج الكثيرين ممن لديهم هواتف محمولة أو جهاز لاب توب، مسألة شحن البطارية، واتي تستغرق الكثير من الوقت، وأحياناً يكون الشخص ليس لديه الوقت الكافي للإنتظار حتى يتم الشحن.

تقنية جديدة لشحن الهاتف المحمول واللاب توب في دقائق

لذلك يقوم العلماء الآن بإجراء دراسة لاستخدام تقنية جديدة لشحن البطارية سواء أكانت للهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمول خلال دقائق قليلة، وفي وفترة وجيزة تصل ربما إلى 3 دقائق ولا تتعدى الـ5 دقائق.

وهذه التقنية الجديدة التي يعكف العماء على دراستها الآن تتلخص في دراسة مكونات بطارية الليثيوم أيون الداخلية، ومراقبة حركة الأيونات في داخلها، وذلك وفق بحث نشرته مجلة Nature، لتعزيز تطوير البطاريات من الجيل الثاني.

ويقول أحد الباحثين في مختبر كافنديش بكامبريدج الدكتور أشكاى راو، أنهم توصلوا إلى وجود حدود مختلفة بالنسبة إلى سرعة بطاريات الليثيوم أيون، فعند الشحن فإن السرعة تعتمد مدي سرعة ومرور أيونات الليثيوم بجزيئات مادتها الفعالة، وعند تفريغ البطارية فإن الإعتماد يكون على مدى سرعة الإدخال للأيونات عند الحواف.

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وأشار إلى أنه إذا تم التمكن من في آلية الشحن والتفريغ فيمكن التحكم في سرعة عملية الشحن، وأضاف أنه لتسريع عملية شحن البطارية فيجب النظر بدقة لما يحدث بداخلها سواءً عند شحنها أو أثناء تفريغها.

في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن اللاب توب والهاتف المحمول في دقائق قليلة
في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن اللاب توب والهاتف المحمول في دقائق قليلة
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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