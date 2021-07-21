في 4 خطوات.. واتساب يعلن كيفية توفير استهلاك الإنترنت أثناء المكالمات المرئية والصوتية

بواسطة إسلام عوض
كيفية توفير استهلاك الإنترنت أثناء المكالمات في واتساب كيفية توفير استهلاك الإنترنت أثناء المكالمات في واتساب

هناك الكثير من المستخدمين يستعملون تطبيق واتساب في مراسلاتهم النصية والمرئية، وفي نفس الوقت يريدون التقليل من استخدام الإنترنت أو بيانات الهاتف حال عدم وجود شبكة واي فاي، ولذلك نذكر لكن الخطوات الأربعة لتقليل استهلاك بيانات الهاتف.

كيفية توفير استهلاك الإنترنت أثناء المكالمات في واتساب

أولاً إذا أردت تقليل استهلاك بيانات الهاتف عليك أولاً أن تقوم بتحديث التطبيق إلى إصدار 2.21.12.21 بالنسبة للأندرويد، وإصدار 2.21.130.15 بالنسبة إلى الآيفون، وبعد ذلك تتبع الخطوات التالية.

أولاً.. فتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

ثانياً.. الضغط على الثلاث نقاط الرأسية بالزاوية العليا على اليمين واختيار إعدادات.

ثالثاً.. الضغط على خيار البيانات والتخزين.

رابعاً.. اختار ومكّن خيار استخدام بيانات أقل بالنسبة للمكالمات.

بهذه الخطوات يتم توفير استهاك بيانات الهاتف للأندرويد، أما بالنسبة إلى نظام iOS، عليك باتباع نفس الخطوات، ولكن تنتقل مباشرة إلى الإعدادات عن طريق الشاشة الرئيسية للواتساب على الأيفون.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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