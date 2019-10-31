قائمة تضم تردد القنوات الإخبارية على نايل سات 2020

فيما يلي قائمة بتردد القنوات الأخبارية 2020 الناطقة بالعربية، والتي تعد من بين أكثر القنوات الأخبارية المطلوبة لتلقي نشرات إخبارية متضمنة الأخبار العاجلة بشكل يومي ، وليس هذا وحده بل تضم على شاشتها مجموعة من البرامج السياسية لتشمل الحوارية ويتم دعم ذلك بإستضافة المحللين السياسيين والكتاب للتحدث عن قضايا عديدة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع وتطور حجم الإضطرابات في الشرق الأوسط.







عندما نرغب في تقديم أفضل القنوات الإخبارية ،تحتل قناة RT العربية، مكانة عالية في إستقطاب المشاهدين في الشرق الأوسط. وتوفر قناة روسيا اليوم، التي أطلقت في 2007، الوصول إلى إخبارها على مدار 24 ساعة، مع تخصيص البرامج السياسية والثقافية والإجتماعية، وغيرها، وإعداد التحقيقات المصورة، وهي من القنوات الأخبارية الناجحة في التأثير وصناعة الرأي.

تردد قناة روسيا اليوم







نايل سات التردد 10892 أفقي، ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة إسم القناة rt arabic SD

قناة bbc arabic

هي قناة إخبارية بريطانية وإسمها هية الإذاعة البريطانية، تم تدشينها في 2008، وتعد من أصدق القنوات الأخبارية التي يثق بها المشاهد من كافة أنحاء العالم. ونظراً لمهنية القناة يلجأ لها المستخدمين دائماً بإعتبارها قناة محايدة، ومن أشهر برامج بلا قيود وهو برنامج حواري. تعد قناة BBC arabic أكثر تشعباً في تسليط الضوء على القضايا وتداولها بشكل موضوعي، كما أنها تعمل الإستقصاءات التي من خلالها تعد الوثائقيات، ودائماً تبحث عن الحقيقة وتتبع ذلك بسياسية عدم الإنحياز لطرف دون آخر.

تردد قناة bbc عربي







نايل سات التردد 12207 عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح 3/4 الجودة إسم القناة bbc arabic SD

قناة الميادين الفضائية

قناة الميادين بدأت في 2012، وبالرغم من نشأتها الحديثة أستطاعت هذه القناة التي يديرها غسان بن جدو، من جعلها قناة إستثنائية في الشرق الأوسط. ومما ساعد على إستقطابها الجمهوري هو خروجها عن النمط الشائع في تقديم الأخبار من خلال تناول القضايا بشكل معمق مع أهمية التحليل الشامل لأبرز الأوضاع في عالمنا العربي.

تردد قناة الميادين

نايل سات التردد 11392 عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة إسم القناة al mayadeen SD

قناة العالم

من منا لا يعرف قناة العالم، هي القناة التلفزيوينة الإخبارية الإيرانية التي تبث من العاصمة طهران، وحملت شعار الرأي للمشاهد منذ إنطلاقها في 2003، ثم رفعت شعار الحقيقة كما تراها في 2009، وتعد من القنوات السباقة في الميدان ما يضيف لها الإمتياز في صناعة الخبر، ولها مراسلون يتمتعون بمستوى عالي من المهنية، وينتشرون في معظم الدول العربية.

تردد قناة العالم

نايل سات التردد 11678 أفقي ، ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة إسم القناة alalam tv SD

في هذا المحتوى الألكتروني، وفرنا مقالاً يتضمن أفضل القنوات الإخبارية العربية، ويمكن خلال الترددات السابقة، إستقبال البث التلفزي لتلك القنوات التفزيونية بشكل فوري ودائم، والحصول على خدمة الأخبار العاجلة الى جانب نشرات الأخبار الرئيسية، ومشاهدة البرامج السياسية والحوارية.