Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار التقنية

قائمة تضم تردد القنوات الإخبارية على نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير 0

فيما يلي قائمة بتردد القنوات الأخبارية 2020 الناطقة بالعربية، والتي تعد من بين أكثر القنوات الأخبارية المطلوبة لتلقي نشرات إخبارية متضمنة الأخبار العاجلة بشكل يومي ، وليس هذا وحده بل تضم على شاشتها مجموعة من البرامج السياسية لتشمل الحوارية ويتم دعم ذلك بإستضافة المحللين السياسيين والكتاب للتحدث عن قضايا عديدة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع وتطور حجم الإضطرابات في الشرق الأوسط.



عندما نرغب في تقديم أفضل القنوات الإخبارية ،تحتل قناة RT العربية، مكانة عالية في إستقطاب المشاهدين في الشرق الأوسط.  وتوفر قناة روسيا اليوم، التي أطلقت في 2007، الوصول إلى إخبارها على مدار 24 ساعة، مع تخصيص البرامج السياسية والثقافية والإجتماعية، وغيرها، وإعداد التحقيقات المصورة، وهي من القنوات الأخبارية الناجحة في التأثير وصناعة الرأي.

تردد قناة روسيا اليوم



نايل ساتالتردد 10892 أفقي، ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6الجودة
إسم القناةrt arabicSD

قناة bbc arabic

هي قناة إخبارية بريطانية وإسمها هية الإذاعة البريطانية، تم تدشينها في 2008، وتعد من أصدق القنوات الأخبارية التي يثق بها المشاهد من كافة أنحاء العالم. ونظراً لمهنية القناة يلجأ لها المستخدمين دائماً بإعتبارها  قناة محايدة، ومن أشهر برامج بلا قيود وهو برنامج حواري. تعد قناة BBC arabic أكثر تشعباً في تسليط الضوء على القضايا وتداولها بشكل موضوعي، كما أنها تعمل الإستقصاءات التي من خلالها تعد الوثائقيات، ودائماً تبحث عن الحقيقة وتتبع ذلك بسياسية عدم الإنحياز لطرف دون آخر.

تردد قناة bbc عربي

 

 



نايل ساتالتردد 12207 عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح 3/4الجودة
إسم القناةbbc arabicSD

 

قناة الميادين الفضائية

قناة الميادين بدأت في 2012، وبالرغم من نشأتها الحديثة أستطاعت هذه القناة التي يديرها غسان بن جدو، من جعلها قناة إستثنائية في الشرق الأوسط. ومما ساعد على إستقطابها الجمهوري هو خروجها عن النمط الشائع في تقديم الأخبار من خلال تناول القضايا بشكل معمق مع أهمية التحليل الشامل لأبرز الأوضاع في عالمنا العربي.

تردد قناة الميادين

نايل ساتالتردد 11392 عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6الجودة
إسم القناةal mayadeenSD

 

قناة العالم

من منا لا يعرف قناة العالم، هي القناة التلفزيوينة الإخبارية الإيرانية التي تبث من العاصمة طهران، وحملت شعار الرأي للمشاهد منذ إنطلاقها في 2003، ثم رفعت شعار الحقيقة كما تراها في 2009، وتعد من القنوات السباقة في الميدان ما يضيف لها الإمتياز في صناعة الخبر، ولها مراسلون يتمتعون بمستوى عالي من المهنية، وينتشرون في معظم الدول العربية.

تردد قناة العالم

نايل ساتالتردد 11678 أفقي ، ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6الجودة
إسم القناةalalam tvSD

 

في هذا المحتوى الألكتروني، وفرنا مقالاً يتضمن أفضل القنوات الإخبارية العربية، ويمكن خلال الترددات السابقة، إستقبال البث التلفزي لتلك القنوات التفزيونية بشكل فوري ودائم، والحصول على خدمة الأخبار العاجلة الى جانب نشرات الأخبار الرئيسية، ومشاهدة البرامج السياسية والحوارية.



زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة