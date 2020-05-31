قبل أيام من إطلاق 5 PlayStation .. تسريب قائمة بـ38 لعبة جديدة 

قبل أيام قليلة على إطلاق شركة سوني العالمية للنسخة الأحدث من منصة ألعابها الشهيرة بلايستيشن 5 ” 5 PlayStation “، والمقرر أن يكون في الـ4 من يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تقيم سوني حدثًا افتراضيًا عبر الانترنت لعرض كافة المميزات، ويُنظر إلى النسخة الجديدة من منصة بلايستيشن 5 على أنها ستقدم نظرة مختلفة على مستقبل الألعاب في العالم، وكان الإطلاق تم تأخيره بسبب جائحة كورونا العالمية وانتشار فيروس كورونا، وأفادت التقارير بأن السعر المتوقع لجهاز بلايستيشن 5 من سوني سيتراوح ما بين 400 إلى 450 دولارًا أمريكيًا.

جهاز 5 PlayStation

قائمة الألعاب الجديدة من بلايستيشن 5

ووفقًا لمجلة PlayStation الرسمية التي كشفت تسريبات عن قائمة تتضمن 38 لعبة جديدة مؤكدة، منها Dragon Age 4 التي طال انتظارها من قبل عدد كبير من عشاق اللعبة حول العالم، ولعبة Starfield ، وفيما يلي جميع ألعاب بلايستيشن 5 المرتقبة المدرجة في قائمة المجلة:

Assassin’s Creed Valhalla

FIFA 21

Dirt

Godfall

Madden 21

NHL 21

Observer: System Redux

Outriders

Quantum Error

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

Ultimate Fishing Simulator 2

WareFrame

WRC 9

Cygni: All Guns Blazing من 6-12 شهرًا

Dauntless من 6-12 شهرًا

Dragon Age 4 من 12 شهرًا أو أكثر

Dying light 2 من 6-12 شهرًا

Gods and Monsters من 6-12 شهرًا

Gothic Remake من 12 شهرًا أو أكثر

MicroMan من 6-12 شهرًا

Moonray من 6-12 شهرًا

Nth^0: Infinity Reborn من 12 شهرًا أو أكثر

Path Of Exile 2 من 6-12 شهرًا

PsyHotel من 12 شهرًا أو أكثر

Rainbow Six Quarantine من 6-12 شهرًا

Scarlet Nexus من 6-12 شهرًا

Sniper Elite 5 من 12 شهرًا أو أكثر

Soulborne من 12 شهرًا أو أكثر

Starfield من 12 شهرًا أو أكثر

The Elder Scrolls VI من 12 شهرًا أو أكثر

Watch dogs Legion من 6-12 شهرًا

The Lords of the rings Gollum من 6-12 شهرًا

The Sims 5 من 12 شهرًا أو أكثر

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 من 6-12 شهرًا

A Rat’s Quest: The way back home- 2021

Battlefield VI – 2021

Chorus – 2021

ويلاحظ أنه على الرغم من ظهور قائمة الـ38 لعبة المسربة من مجلة سوني ” PlayStation”، إلا أنها لم تتضمن معلومات عن Call of Duty و Star Wars و Batman وBlack Ops: Cold War ،Star Wars Maverick، وتُعد هذه القائمة البداية للمفاجآت الكبيرة التي ستظهر عند إطلاق بلايستيشن 5 في جميع أنحاء العالم.