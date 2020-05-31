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قبل أيام من إطلاق 5 PlayStation .. تسريب قائمة بـ38 لعبة جديدة 

بواسطة سمير زيادة
جهاز 5 PlayStation

قبل أيام قليلة على إطلاق شركة سوني العالمية للنسخة الأحدث من منصة ألعابها الشهيرة بلايستيشن 5  ” 5 PlayStation “، والمقرر أن يكون في الـ4 من يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تقيم سوني حدثًا افتراضيًا عبر الانترنت لعرض كافة المميزات، ويُنظر إلى النسخة الجديدة من منصة بلايستيشن 5 على أنها ستقدم نظرة مختلفة على مستقبل الألعاب في العالم، وكان الإطلاق تم تأخيره بسبب جائحة كورونا العالمية وانتشار فيروس كورونا، وأفادت التقارير بأن السعر المتوقع لجهاز  بلايستيشن 5 من سوني سيتراوح ما بين 400 إلى 450 دولارًا أمريكيًا.

1 جهاز 5 PlayStation
2 قائمة الألعاب الجديدة من بلايستيشن 5

جهاز 5 PlayStation

جهاز 5 PlayStation

قائمة الألعاب الجديدة من بلايستيشن 5

ووفقًا لمجلة PlayStation  الرسمية التي كشفت تسريبات عن قائمة تتضمن 38 لعبة جديدة مؤكدة، منها Dragon Age 4  التي طال انتظارها من قبل عدد كبير من عشاق اللعبة حول العالم، ولعبة Starfield  ، وفيما يلي جميع ألعاب بلايستيشن 5 المرتقبة المدرجة في قائمة المجلة:

  • Assassin’s Creed Valhalla
  • FIFA 21
  • Dirt
  • Godfall
  • Madden 21
  • NHL 21 
  • Observer: System Redux 
  • Outriders
  • Quantum Error
  • Rainbow Six Siege
  • Redo! Enhanced Edition
  • Ultimate Fishing Simulator 2
  • WareFrame
  • WRC 9
  • Cygni: All Guns Blazing  من 6-12 شهرًا
  • Dauntless  من 6-12 شهرًا
  • Dragon Age 4   من 12 شهرًا أو أكثر
  • Dying light 2  من 6-12 شهرًا
  • Gods and Monsters  من 6-12 شهرًا
  • Gothic Remake  من 12 شهرًا أو أكثر
  • MicroMan  من 6-12 شهرًا
  • Moonray  من 6-12 شهرًا
  • Nth^0: Infinity Reborn  من 12 شهرًا أو أكثر
  • Path Of Exile 2   من 6-12 شهرًا  
  • PsyHotel  من 12 شهرًا أو أكثر
  • Rainbow Six Quarantine  من 6-12 شهرًا
  • Scarlet Nexus  من 6-12 شهرًا
  • Sniper Elite 5  من 12 شهرًا أو أكثر
  • Soulborne  من 12 شهرًا أو أكثر
  • Starfield  من 12 شهرًا أو أكثر
  • The Elder Scrolls VI من 12 شهرًا أو أكثر
  • Watch dogs Legion  من 6-12 شهرًا
  • The Lords of the rings Gollum  من 6-12 شهرًا
  • The Sims 5 من 12 شهرًا أو أكثر
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 من 6-12 شهرًا
  • A Rat’s Quest: The way back home- 2021
  • Battlefield VI – 2021
  • Chorus – 2021

ويلاحظ أنه على الرغم من ظهور قائمة الـ38 لعبة المسربة من مجلة سوني ”  PlayStation”، إلا أنها لم تتضمن معلومات عن Call of Duty و Star Wars و Batman وBlack Ops: Cold War ،Star Wars Maverick، وتُعد هذه القائمة البداية للمفاجآت الكبيرة التي ستظهر عند إطلاق بلايستيشن 5 في جميع أنحاء العالم.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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