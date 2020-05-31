قبل أيام من إطلاق 5 PlayStation .. تسريب قائمة بـ38 لعبة جديدة 

قبل أيام قليلة على إطلاق شركة سوني العالمية للنسخة الأحدث من منصة ألعابها الشهيرة بلايستيشن 5 ” 5 PlayStation “، والمقرر أن يكون في الـ4 من يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تقيم سوني حدثًا افتراضيًا عبر الانترنت لعرض كافة المميزات، ويُنظر إلى النسخة الجديدة من منصة بلايستيشن 5 على أنها ستقدم نظرة مختلفة على مستقبل الألعاب في العالم، وكان الإطلاق تم تأخيره بسبب جائحة كورونا العالمية وانتشار فيروس كورونا، وأفادت التقارير بأن السعر المتوقع لجهاز بلايستيشن 5 من سوني سيتراوح ما بين 400 إلى 450 دولارًا أمريكيًا.
جهاز 5 PlayStation
قائمة الألعاب الجديدة من بلايستيشن 5
ووفقًا لمجلة PlayStation الرسمية التي كشفت تسريبات عن قائمة تتضمن 38 لعبة جديدة مؤكدة، منها Dragon Age 4 التي طال انتظارها من قبل عدد كبير من عشاق اللعبة حول العالم، ولعبة Starfield ، وفيما يلي جميع ألعاب بلايستيشن 5 المرتقبة المدرجة في قائمة المجلة:
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Dirt
- Godfall
- Madden 21
- NHL 21
- Observer: System Redux
- Outriders
- Quantum Error
- Rainbow Six Siege
- Redo! Enhanced Edition
- Ultimate Fishing Simulator 2
- WareFrame
- WRC 9
- Cygni: All Guns Blazing من 6-12 شهرًا
- Dauntless من 6-12 شهرًا
- Dragon Age 4 من 12 شهرًا أو أكثر
- Dying light 2 من 6-12 شهرًا
- Gods and Monsters من 6-12 شهرًا
- Gothic Remake من 12 شهرًا أو أكثر
- MicroMan من 6-12 شهرًا
- Moonray من 6-12 شهرًا
- Nth^0: Infinity Reborn من 12 شهرًا أو أكثر
- Path Of Exile 2 من 6-12 شهرًا
- PsyHotel من 12 شهرًا أو أكثر
- Rainbow Six Quarantine من 6-12 شهرًا
- Scarlet Nexus من 6-12 شهرًا
- Sniper Elite 5 من 12 شهرًا أو أكثر
- Soulborne من 12 شهرًا أو أكثر
- Starfield من 12 شهرًا أو أكثر
- The Elder Scrolls VI من 12 شهرًا أو أكثر
- Watch dogs Legion من 6-12 شهرًا
- The Lords of the rings Gollum من 6-12 شهرًا
- The Sims 5 من 12 شهرًا أو أكثر
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 من 6-12 شهرًا
- A Rat’s Quest: The way back home- 2021
- Battlefield VI – 2021
- Chorus – 2021
ويلاحظ أنه على الرغم من ظهور قائمة الـ38 لعبة المسربة من مجلة سوني ” PlayStation”، إلا أنها لم تتضمن معلومات عن Call of Duty و Star Wars و Batman وBlack Ops: Cold War ،Star Wars Maverick، وتُعد هذه القائمة البداية للمفاجآت الكبيرة التي ستظهر عند إطلاق بلايستيشن 5 في جميع أنحاء العالم.