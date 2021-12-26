قبل أيام من إطلاق Realme GT2 رسميًا .. تسريب كافة المواصفات
من المتوقع أن تعلن شركة ريلمي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتف Realme GT2 بطرازين رئيسيين، GT2 و GT2 Pro وذلك في الـ4 من يناير 2022 في الصين، ومن المتوقع أن يكون Realme GT2 Pro مدعومًا بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 رسميًا في الإصدار العادي، ويركز على الكاميرا، ويأتي طراز GT2 برقم RMX3300، والطراز الآخر GT2 Pro من المتوقع أن يكون برقم RMX3310 ، وقد ظهر هذا الطراز على موقع قياس الأداء Geekbench مع بعض مواصفاته الرئيسية.
Realme GT2
مواصفات Realme GT2
تشير التقرير إلى أن الاسم النهائي لطراز الذي يحمل الرقم Realme RMX3310 غير معروف حتى الآن، فقد يظهر لأول مرة في السوق باسم Realme GT Neo2s أو Realme GT2، كما وظهر RMX3310 على منصة قياس الأداء Geekbench، وسجل 1125 في اختبار أحادي النواة، و 3278 في اختبار متعدد النواة.
وسيأتي الهاتف RMX3310 مزودًا بمعالج Snapdragon 888 للهواتف المحمولة والمقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ويعمل بنظام التشغيل Android 12 ، والذي من المحتمل أن يتم تخصيصه باستخدام Realme UI 3.0.
مواصفات Realme GT2 المسربة
- الشاشة: كشفت منصة TENAA مواصفات Realme GT2 التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أشارت إلى أن الهاتف يحتوي على شاشة AMOLED 6.62 بوصة التي توفر جودة كاملة HD+ و معدل تحديث 120Hz .
- للأمان، يحتوي الجهاز على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.
- وبالنسبة لكاميرات التصوير، يتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ووحدة كاميرا ثلاثية خلفية، مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل (فائقة السرعة)، و مستشعر 2 ميجابكسل (ماكرو / عمق) .
- من المحتمل أن يحتوي الجهاز على بطارية ثنائية الخلية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.
- لا توجد أي معلومات عن أسعار Realme GT2 حتى الآن.