 قبل أيام من إطلاق Realme GT2 رسميًا .. تسريب كافة المواصفات

من المتوقع أن تعلن شركة ريلمي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتف Realme GT2 بطرازين رئيسيين، GT2 و GT2 Pro وذلك في الـ4 من يناير 2022 في الصين، ومن المتوقع أن يكون Realme GT2 Pro مدعومًا بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 رسميًا في الإصدار العادي، ويركز على الكاميرا، ويأتي طراز GT2 برقم RMX3300، والطراز الآخر GT2 Pro من المتوقع أن يكون برقم RMX3310 ، وقد ظهر هذا الطراز على موقع قياس الأداء Geekbench مع بعض مواصفاته الرئيسية.

Realme GT2

مواصفات Realme GT2

تشير التقرير إلى أن الاسم النهائي لطراز الذي يحمل الرقم Realme RMX3310 غير معروف حتى الآن، فقد يظهر لأول مرة في السوق باسم Realme GT Neo2s أو Realme GT2، كما وظهر RMX3310 على منصة قياس الأداء Geekbench، وسجل 1125 في اختبار أحادي النواة، و 3278 في اختبار متعدد النواة.

وسيأتي الهاتف RMX3310 مزودًا بمعالج Snapdragon 888 للهواتف المحمولة والمقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ويعمل بنظام التشغيل Android 12 ، والذي من المحتمل أن يتم تخصيصه باستخدام Realme UI 3.0.

مواصفات Realme GT2 المسربة