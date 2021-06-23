قريباً وخلال أيام.. واتساب دون اتصال بالإنترنت ومزايا أخرى جديدة بشرط واحد فقط
أعلن تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن قيامه بتحديثات جديدة خلال أيام أقصاها ستون يوماً، ومن أهم تلك الميزات والتحديثات التي سوف تتاح للبعض ممن قبل التحديثات الأخيرة هي استخدام برنامج الواتساب على أكثر من جهاز ودون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت.
واتساب دون اتصال بالإنترنت ومزايا أخرى جديدة
وميزة الأجهزة المتعددة هي قيد التطوير الآن ومن المتوقع إطلاقها وتمكين بعض المستخدمين منها خلال الشهرين القادمين، وهي ضمن الإصدار التجريبي الجديد لهواتف الأيفون والأندرويد.
كما أكد رئيس فيس بوك مارك زوكربيرغ المالك لـ “واتساب” أن هذا التحديث الجديد المزمع اتاحته سوف يتيح لمستخدميه نقل سجلات الدردشة بين الأجهزة المختلفة، كما سيسمح بالمكالمات المرئية والصوتية غير الأجهزة المرتبطة.
واستدرك مارك قائلاً، بأن الميزات الجديدة لن يتمكن منها من لم يقبل التحديثات الأخيرة من تلقي الرسائل والمكالمات، إذاً كي تتمكن من استخدام الميزات المزمع اتاحتها يجب عليك قبول التحديثات الأخيرة أولاً.
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