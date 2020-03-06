تردد قناة الإخبارية السورية على نايل سات 7 غرباً

الاخبارية السورية AlikhbariaTV قناة فضائية حكومية تبث من دمشق، تستند على إنجاز النشرات الأخبارية وإذاعة البرامج المنوعة. يرأس القناة عماد سارة، ويسهل إستقبال القناة فضائياً في أي وقت كونها غير مشفرة كما يمكن الرجوع للموقع الرسمي للإستفادة من خدمة البث الحي.

قناة الإخبارية السورية

منذ تولد القناة حرصت لأن تكون قريبة من المواطن عبر تخصيص برامج تستهدف إهتماماته الرئيسية. فهي تبث العديد من البرامج في عدة إتجاهات في السياسة والإقتصاد والجانب الإجتماعي. كما تنشط بشكل أساسي في إدارة الفقرات التي تضع عين المشاهد على آخر التطورات من خلال التغطيات الميدانية. وتعد ذات سبق في الرصد الصحفي خاصة لما يتعلق بأخبار سوريا، تتميز بتقديم محتوى إعلامي شامل بما فيه الوثائقيات الدولية.

يمكن إستقبال إشارة قناة الإخبارية السورية على مدار نايل سات 7 غرباً. وتلقي بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع، بعد القيام بضبط القيم الترددية في إعدادات جهاز الرسيفر لديك، ليكون إستقبال ارسال الفضائية بشكل فوري بمجرد أكتمال الخطوات وظهورها في قائمة القوات تحت إسم Alikhbaria Syria.

برامج الإخبارية السوريةAlikhbariaTV

وتنتج عدداً واسعاً من البرامج الإذاعية التي يتم بثها على القناة، بإنتظام، تلك البرامج تشمل السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، الرياضية، الثقافية، وغيرها أخرى. ونذكر أبرز البرامج السياسية كما يلي،

صباح سياسي

استديو العاشرة

من الميدان

واشنطن خفايا المشهد: هو برنامج حوراري سياسي يرتكز على تحديد أبعاد المستجدات ومناقشة السياسات عبر إسستضافة المحلليين والخبراء الدوليين.

الحقيبة السابعة

حوار خاص

كما تنخرط قناة الإخبارية السورية في تجهيز الوثائقيات على الصعيد محليا ودوليا، وتنشط في استضافة السياسيين والكتاب وأعضاء مجلس الشعب عبر برامجها الحوارية. فضلاً عن تقديم البرامج الإجتماعية التي ترصد أبرز ما يواجهه المواطنين من خلال إتاحة مساحة لهم لإبراز مشاكلهم من داخل مدنهم.

قناة الإخبارية السورية مباشر

ومن المهم توجيه القراء بأن القناة توفر خدمة البث المباشر على عدة وسائط من بينها اليوتيوب الأكثر استخداماً. حيث ان البث على الموقع مباشرة لا يعمل بإستثناء وساشط أخرى. لمشاهدة القناة عبر قناة اليوتيوب بواسطة البث المباشر هذا سيسمح للمشاهد بتتبع جميع المحتوى بما فيه البرامج المتنوعة المنتجة في القناة وذلك في بث مرئي بدون تقطيع لايف.

تردد قناة الإخبارية السورية

التردد 11392 الإتسقطاب رأسي الترميز 27500 القمر نايل سات- nilesat

من خلال التردد الجديد المعتمد رسمياً من قبل القناة Alikhbaria Syria في أعلى الجدول، يمكنك إدخال رموز الترددات يدوياُ في الرسيفر الخاص بك، وإستقبال البث التلفزيوني بلا اي إنقطاع أو تشويش أو إنخفاض في نقاء الصوت، وتتبع جميع المحتوى الذي يهمك من الأخبار المحلية والدولية، والبرامج المتنوعة ذات الطرح الراقي والهادف.