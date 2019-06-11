قناة الحياة الحمرا..”هذا” تردد القناة الأسرع إنتشاراً في مصر 2019

قناة الحياة الحمرا المصرية تكتسب أهمية بالغة في الداخل المصري فهي تذيع قائمة مفضلة من البرامج المتنوعة وتعد”الحياة” ذات تفاعل مع القضايا والأحداث اليومية. تردد قناة الحياة على نايل سات أصبح مرغوباً أكثر من غيره لذلك سنوفره في هذه المقالة المتعلقة بالترددات. قناة الحياة بدأ أنطلاقها في 2008 كفضائية غير مشفرة وتوجه إرسالها بواسطة القمر النايل سات وتبث على مدار 24 ساعة كمعظم القنوات المصرية الحديثة. وإحدى قنوات الشبكة هي قناة الحياة سينما المتخصصة في بث أجدد الأفلام المصرية والعربية.

AlHayah TV

وهي واحدة من القنوات المصرية حيث تتميز الحياة الحمراء بعرضها تصانيف مختلفة من البرامج الإذاعية تتمتع بتفضيل الجمهور، فضلاً عن سلسلة من المسلسلات المصرية الناجحة التي تروق للشعوب العربية. قناة الحياة هي أحدى باقات شبكة الحياة الأسرع إنتشاراً في مصر والدول العربية، لسبب واضح هو كونها توفر وسيلة إعلامية متكاملة تدمج الى شاشتها برامج الترفيه والبرامج الحوارية المختلفة، كما أنها تخصص برامج لرصد الحالات والمواقف في المجتمع في إطار نقاش حواري يضع الحلول.

الحياة الحمرا

ومن أشهر برامجها صبايا مع ريهام من تقديم الإعلامية ريهام سعيد، حيث تتولى مهمة أكتشاف الحالات الإنسانية الملحة وتقديم المساعدات والدعم وجمع التبرعات للأشخاص المتعسرة أوضاعهم المعيشية والصحية. وتقدم الحياة الحمرا نشرات أخبارية على مدار اليوم إضافة لموجزات الأخبار في الشأن المحلي والدولي. كما تجري تقارير مصورة حول القرارات الرئاسية المصرية والأمور اليومية في القطاع الحكومي ومناقشة المسؤولين حولها. وكما قلنا فإن القناة متخصصة في الترفيه ويشمل ذلك الطبخ والفن والرياضة وغيره.

تردد قناة الحياة الحمرا الفضائية 2019 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أشهر المسلسلات المصرية وبرامج الترفيه