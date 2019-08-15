قناة العراقية الرياضية تردد Iraqi Sport علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة اهم بطولات الدوري العراقي والمنتخبات الأسيوية

قناة العراقية الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، قناة العراقية الرياضية هي واحدة من اهم القنوات الرياضية التي تقوم بإذاعة اهم البطولات ومباريات كرة القدم في الشرق الأوسط والخليج العربي والدوري الأسيوي. تقوم العراقية الرياضية ببث وإذاعة اهم مباريات الدوري العراقي لكرة القدم وجميع مباريات المنتخب العراقي في كرة القدم ويقوم بالتعليق علي مباريات لعبة كرة القدم افضل المعلقين العرب. كما تذاع افضل البرامج الرياضية والتحليلات التي تخص كرة القدم والألعاب الرياضية الأخري.

قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport

العراقية الرياضية حققت انتشار كبيرا مؤخرا في العالم العربي وفي دول الخليج وهناك الكثير من البرامج الرياضية التي تقوم القناة بتقديمها مثل:

برنامج برلمان الرياضة. برنامج كنوز الرياضة. برنامج الدوري الرياضي. برنامج هاف تايم. برنامج من انطاليا. برنامج المعايشة الرياضية. برنامج خط رياضي. برنامج انت الحكم. برنامج صباحكم رياضي. برنامج الاستوديو التحليلي.

تردد قناة العراقية الرياضية