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قناة العراقية الرياضية تردد Iraqi Sport علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة اهم بطولات الدوري العراقي والمنتخبات الأسيوية

كتب نوران عمروفي آخر تحديث
قناة العراقية الرياضية تردد Iraqi Sport علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة اهم بطولات الدوري العراقي والمنتخبات الأسيوية
تردد قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، قناة العراقية الرياضية هي واحدة من اهم القنوات الرياضية التي تقوم بإذاعة اهم البطولات ومباريات كرة القدم في الشرق الأوسط والخليج العربي والدوري الأسيوي. تقوم العراقية الرياضية ببث وإذاعة اهم مباريات الدوري العراقي لكرة القدم وجميع مباريات المنتخب العراقي في كرة القدم ويقوم بالتعليق علي مباريات لعبة كرة القدم افضل المعلقين العرب. كما تذاع افضل البرامج الرياضية والتحليلات التي تخص كرة القدم والألعاب الرياضية الأخري.

قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport

العراقية الرياضية حققت انتشار  كبيرا مؤخرا في العالم العربي وفي دول الخليج وهناك الكثير من البرامج الرياضية التي تقوم القناة بتقديمها مثل:

  1. برنامج برلمان الرياضة.
  2. برنامج كنوز الرياضة.
  3. برنامج الدوري الرياضي.
  4. برنامج هاف تايم.
  5. برنامج  من انطاليا.
  6. برنامج المعايشة الرياضية.
  7. برنامج خط رياضي.
  8. برنامج انت الحكم.
  9. برنامج صباحكم رياضي.
  10. برنامج الاستوديو التحليلي.

تردد قناة العراقية الرياضية

اسم القمر الصناعيتردد العراقية الرياضيةمعدل الترميزمعدل التصحيح
نايل سات12562 275005/6
عرب سات12360 275003/4

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عن الكاتب

نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية والتسوق أون لاين والشراء عبر الأنترنت

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