قناة القصيم… qassim.tv تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة القصيم هي واحدة من افضل القنوات التي يهتم بها المواطنين السعوديين ويتابعها ويشاهدها الكثيرون، تهتم قناة القصيم بكل الأخبار السعودية والمواطن السعودي بشكل خاص وأخبار منطقة القصيم. تعمل قناة القصيم السعودية علي نشر الوعي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كما أنها تعمل علي استضافة خبراء المحللين والعلماء في اغلب المجالات التي تنشرها وتبثها القناة علي الفضائية السعودية.
قناة القصيم
تقوم قناة القصيم بسرد كافة الأحداث في مدينة القصيم وكذلك البرامج الدينية والمناظرات الإسلامية والأحداث الجارية وأيضا الأحداث السياسية كما تقوم بعمل برامج وأفلام وثائقية من اجل نشر المعرفة ومن اجل ذيادة الثقافة العربية وتهتم كذلك بجميع الشؤون الاجتماعية الخاصة بسكان منطقة القصيم. كما يوجد هناك بث حي لجميع الصلوات والشعائر الدينية الإسلامية. قناة القصيم الفضائية تهتم بنشر العقيدة والوعي الديني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية كلها وليس منطقة القصيم فقط.
تردد قناة القصيم
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الجودة
|الاستقطاب
|معدل التصحيح
|معامل الترميز
|قناة القصيم
|نايل سات
|11334
|Hd
|أفقي H
|5/6
|27500
|قناة القصيم
|عرب سات
|11938
|Hd
|عمودي
|–
|27500
خصائص تطبيق قناة القصيم
- مشاهدة القناة في نفس الوقت.
- قسم خاص للفتاوي.
- قسم خاص لتفسير الرؤيا والأحلام.
- استشارات صحية وطبيه لك ولأسرتك.
- الخدمات المتاحة وشرائها.
- متجر القصيم قريباً.
- يمكنكم الحصول علي تطبيق القصيم الآن للايفون والاندرويد ومتابعة تردد القناة الجديد ومشاهدة القناة بجودة عالية.
- يمكنكم أيضا التعرف علي تردد القناة السعودية. وتردد SPACE TOON.
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