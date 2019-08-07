قناة القصيم… qassim.tv تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة القصيم هي واحدة من افضل القنوات التي يهتم بها المواطنين السعوديين ويتابعها ويشاهدها الكثيرون، تهتم قناة القصيم بكل الأخبار السعودية والمواطن السعودي بشكل خاص وأخبار منطقة القصيم. تعمل قناة القصيم السعودية علي نشر الوعي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كما أنها تعمل علي استضافة خبراء المحللين والعلماء في اغلب المجالات التي تنشرها وتبثها القناة علي الفضائية السعودية.

قناة القصيم

تقوم قناة القصيم بسرد كافة الأحداث في مدينة القصيم وكذلك البرامج الدينية والمناظرات الإسلامية والأحداث الجارية وأيضا الأحداث السياسية كما تقوم بعمل برامج وأفلام وثائقية من اجل نشر المعرفة ومن اجل ذيادة الثقافة العربية وتهتم كذلك بجميع الشؤون الاجتماعية الخاصة بسكان منطقة القصيم. كما يوجد هناك بث حي لجميع الصلوات والشعائر الدينية الإسلامية. قناة القصيم الفضائية تهتم بنشر العقيدة والوعي الديني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية كلها وليس منطقة القصيم فقط.

تردد قناة القصيم

اسم القناة

القمر الصناعي التردد الجودة

الاستقطاب معدل التصحيح معامل الترميز قناة القصيم نايل سات 11334 Hd أفقي H

5/6 27500 قناة القصيم عرب سات 11938 Hd عمودي – 27500

خصائص تطبيق قناة القصيم