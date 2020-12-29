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قناة الكأس الرياضية استقبل تردد Alkass Sports Channels لمتابعة كل الأحداث الرياضية

بواسطة آية الاباصيري
Alkass Sports Channels تردد قناة الكأس

من المعروف أن جماهير كرة القدم والمهتمين بتلك الرياضة دائماً ما يتطلعون لمعرفة أقوي القنوات الرياضية التي تبث المباريات والدوريات بشكل جيد وبتقنية أفضل، وكذلك أحدث ترددات تلك القنوات لمتابعة المباريات والدوريات، ولأننا دائماً نسعي لتحقيق رغبتكم سنوضح لكم من خلال موقعنا كلمة أحدث تردد لقناة الكأس الرياضية.

1 قناة الكأس الرياضية
2 جوائزها
3 البرامج التي تقدمها
4 تردد قناة الكأس الرياضية

قناة الكأس الرياضية

هي قناة رياضية، وقد بدأ أول ظهور لها في شهر أبريل لعام2006م، واستطاعت جذب العديد من المهتمين بمتابعة مباريات كرة القدم، حيث أنها قامت بعرض دورة الألعاب الآسيوية” عام 2006م التي قامت داخل الدوحة، ليس ذلك وحسب بل قامت بتغطية جميع مباريات المنتخبات العربية والخليجية، وايضاً معظم بطولات وتصفيات “كأس العالم وكأس آسيا وكأس الخليج”.

جوائزها

جائزة أفضل قناة رياضية في الخليج العربي عام 2007م، وذلك بالرغم كانت حديثة جداً حيث قد بدأت قبل استلامها لهذه الجائزة بعام، كما أن حصل مقدم برنامج المجلس وهو “خالد جاسم” علي جائزة أفضل مذيع عربي، وجائزة بروماكس بنك دلتا آسيا” عام 2008م في نيويورك.

البرامج التي تقدمها

  • على رأسهم برنامج “المجلس”: ويقدمه “خالد جاسم”.
  • “الحكم”: لبدر بلال.
  • “90 دقيقة”:لفالح الشهري.
  • “فض فض” : ويقدمه “مشعل الشمري” و”حماد العبيدي”.
  • “جرايد” : يقوم بتقديمه “جاسم حسين”و”ناريمين امير الدين” و”عهد حسن”.
  • “مع سمعه”: لإسماعيل علي.
  • “SPEED4”: يقدمه “عبد الله العمادي” و”اليس جبور”.
  • “حصاد الأسبوع”: لمهدي الراضي.
  • “SPORT.NET”: لخالد الحدي.
  • PREVIEW””: لرودي.

تردد قناة الكأس الرياضية

يمكن استقبال القناة عبر الأرقام التالية

  • التردد: 11919
  • الاستقطاب: HOR
  • معدل الترميز 27500
  • معامل الخطأ: 3/4
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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