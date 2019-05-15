طريقة مشاهدة قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أفريقيا 2019، وهل لها تردد على النايل سات

قناة تايم سبورت هي القناة الحديثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الأوساط الرياضية المصرية، وقد تسائل الكثير من المشاهدين عن تردد قناة تايم سبورت على النايل سات لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر، ولذلك تم الإعلان بشكل رسمي عن العديد من التفاصيل الخاصة بقناة تايم سبورت حتى لا يحدث جدل بين المشاهدين، أولها أنه لا يوجد تردد قناة تايم سبورت على النايل سات، وهذا يعني أن القناة غير متاحة للبث الفضائي بشكل نهائي.

طريقة مشاهدة قناة تايم سبورت

بعد أن تم التأكيد على أن تردد قناة تايم سبورت غير موجود على النايل سات، وليس لها أي تردد أخر على قناة أخرى، تسائل المشاهدين كيف يمكن مشاهدة هذه القناة لمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا، لذلك تم التأكيد على أن قناة تايم سبورت ستكون متاحة في البث الأرضي فقط، ولن تكون متاحة فضائيا، سيعلق على المباريات من خلال تايم سبورت معلقين مصريين فقط.

هناك طريقيتان أعلنت عنهم الشركة المصرية للقنوات الفضائية لمشاهدة قناة تايم سبورت :