قناة عين التعليمية تقوم ببث مباشر لدروس كافة المراحل الدراسية…تعرف على تردد القناة على عربسات

في ضوء القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بعد تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، طبقت منظومة جديدة وهي منظومة التعلم عن بعد بإطلاق منصات تعليمية يكون عليها المناهج الدراسية المقررة علي جميع الصفوف الدراسية، بداية من مراحل النقل حتي الصف الثالث الثانوي، حتي يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم من إمكانية متابعة المواد الدراسية وتحصيلها، وسوف نتناول معكم عرض تردد قناة عين التعليمية الناقلة لكافة البرامج التعليمية

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ومن ضمن المنصات التعليمية منصة عين التعليمية حيث أصدرت شبكة قنوات عين التعليمية عن بثها للدروس للمراحل المختلفة بداية من اليوم الأحد من خلال حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك عبر القنوات الفضائية أو اليوتيوب علي الإنترنت.

برامج قناة عين التعليمية

وحتي الآن أصبح عدد القنوات التي أعلنت عنها الوزارة والمختصة ببث دروس تعليمية (20) قناة تتاح أمام الطلاب للدراسة وتماشيا مع الأجراءات ألاحترازية المتبعة بعد تفشي فيروس كورنا المستجد، وتنقسم القنوات بإتاحة ( 6 ) قنوات للمرحلة الابتدائية و ( 3 ) قنوات للمرحلة الإعدادية و (11 ) قناة لمرحلة التعليم الثانوي.

تردد قناة عين التعلمية

وحتي يتسنى للطلاب أستقبال القناة قناة عين من خلال ترددها علي عربسات وهو 12437 عمودي وذلك في الوقت من (8 ص حتي 12.30 ظ) مع إعادة الدروس طوال اليوم أما عن مشاهدة الدروس علي قناة اليوتيوب .