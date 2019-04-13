جميع ترددات قنوات الأخبار العربية الجديدة والمفتوحة.. علي نايل سات 2019 | مُحدث دائما

يهتم فئة كبيرة من الوطن العربي بمتابعة ومشاهدة آخر أخبار الوطن أو الدول المجاورة لأوطانهم، والتي قد يسمع البعض عن أحداث في بلد مختلفة ويهتم بمعرفة ما حدث، وقد يبحث سريعاً عن أي قناة إخبارية ناقلة لذلك الحدث، ولذلك نُقدم لكم اليوم في موقع ” كلمة” أحدث ترددات لقنوات إخبارية مباشرة على نايل سات وعرب سات 2019، والتي تهتم ليس فقط بعرض أحداث اليوم بل أيضاً تهتم بعرض أسعار العملات للدول المختلفة، وأيضا تهتم بعرض آخر أخبار البورصة العالمية، وارتفاع وانخفاض أسعار الذهب وغيرها من الأخبار الاقتصادية، والتي تهم رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم.
تردد قناة سكاي نيوز بالعربية Sky News Arabic:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11977
|27500
|V
|5/6
|عرب سات
|11966
|27500
|V
|3/4
تردد قناة أون لايف تى في ON Live TV:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|10854
|27500
|H
|3/4
تردد قناة بي بي سي BBC Arabic:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12207
11564
|27500
|V
H
|3/4
|عرب سات
|11996
|27500
|V
|3/4
تردد قناة اكسترا نيوز Extra News :
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11843
|27500
|H
|3/4
تردد قناة النيل الإخباريةNile TV:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11488
|27500
|H
|3/4
تردد قناة الحرة AL Hurra:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11559
|27500
|V
|3/4
|عرب سات
|11938
|27500
|H
|3/4
تردد قناة الحدثEL Hadath:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11823
|27500
|H
|3/4
|عرب سات
|12284
|27500
|V
|5/6
تردد قناة العربية للأخبار AL Arabiya News:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12169
|27500
|V
|3/4
تردد قناة TRT TV:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11391
|27500
|V
|3/4
تردد قناة صدي البلد أخبارSada EL Baled News:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12169
|27500
|H
|5/6
تردد قناة السعودية الإخبارية:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12149
|27500
|V
|3/4
تردد قناة CNN بالعربية:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12226
|27500
|H
|3/4
|عرب سات
|11976
|27500
|V
|3/4
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