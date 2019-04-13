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جميع ترددات قنوات الأخبار العربية الجديدة والمفتوحة.. علي نايل سات 2019 | مُحدث دائما

كتب مارتينا مينا آخر تحديث

يهتم فئة كبيرة من الوطن العربي بمتابعة ومشاهدة آخر أخبار الوطن أو الدول المجاورة لأوطانهم، والتي قد يسمع البعض عن أحداث في بلد مختلفة ويهتم بمعرفة ما حدث، وقد يبحث سريعاً عن أي قناة إخبارية ناقلة لذلك الحدث، ولذلك نُقدم لكم اليوم في موقع ” كلمة” أحدث ترددات لقنوات إخبارية مباشرة على نايل سات وعرب سات 2019، والتي تهتم ليس فقط بعرض أحداث اليوم بل أيضاً تهتم بعرض أسعار العملات للدول المختلفة، وأيضا تهتم بعرض آخر أخبار البورصة العالمية، وارتفاع وانخفاض أسعار الذهب وغيرها من الأخبار الاقتصادية، والتي تهم رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم.

تردد قناة سكاي نيوز بالعربية Sky News Arabic:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1197727500V5/6
عرب سات1196627500V3/4

تردد قناة أون لايف تى في ON Live TV:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1085427500H3/4

تردد قناة بي بي سي BBC Arabic:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات12207

11564

27500V

H

3/4
عرب سات1199627500V3/4

تردد قناة اكسترا نيوز Extra News :

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1184327500H3/4

تردد قناة النيل الإخباريةNile TV:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1148827500H3/4

تردد قناة الحرة AL Hurra:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1155927500V3/4
عرب سات1193827500H3/4

تردد قناة الحدثEL Hadath:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1182327500H3/4
عرب سات1228427500V5/6

تردد قناة العربية للأخبار AL Arabiya News:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1216927500V3/4

تردد قناة TRT TV:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1139127500V3/4

تردد قناة صدي البلد أخبارSada EL Baled News:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1216927500H5/6

تردد قناة السعودية الإخبارية:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1214927500V3/4

تردد قناة CNN بالعربية:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1222627500H3/4
عرب سات1197627500V3/4

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مارتينا مينا

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