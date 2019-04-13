جميع ترددات قنوات الأخبار العربية الجديدة والمفتوحة.. علي نايل سات 2019 | مُحدث دائما

يهتم فئة كبيرة من الوطن العربي بمتابعة ومشاهدة آخر أخبار الوطن أو الدول المجاورة لأوطانهم، والتي قد يسمع البعض عن أحداث في بلد مختلفة ويهتم بمعرفة ما حدث، وقد يبحث سريعاً عن أي قناة إخبارية ناقلة لذلك الحدث، ولذلك نُقدم لكم اليوم في موقع ” كلمة” أحدث ترددات لقنوات إخبارية مباشرة على نايل سات وعرب سات 2019، والتي تهتم ليس فقط بعرض أحداث اليوم بل أيضاً تهتم بعرض أسعار العملات للدول المختلفة، وأيضا تهتم بعرض آخر أخبار البورصة العالمية، وارتفاع وانخفاض أسعار الذهب وغيرها من الأخبار الاقتصادية، والتي تهم رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم.

تردد قناة سكاي نيوز بالعربية Sky News Arabic:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11977 27500 V 5/6 عرب سات 11966 27500 V 3/4

تردد قناة أون لايف تى في ON Live TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10854 27500 H 3/4

تردد قناة بي بي سي BBC Arabic:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12207 11564 27500 V H 3/4 عرب سات 11996 27500 V 3/4

تردد قناة اكسترا نيوز Extra News :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11843 27500 H 3/4

تردد قناة النيل الإخباريةNile TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11488 27500 H 3/4

تردد قناة الحرة AL Hurra:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11559 27500 V 3/4 عرب سات 11938 27500 H 3/4

تردد قناة الحدثEL Hadath:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11823 27500 H 3/4 عرب سات 12284 27500 V 5/6

تردد قناة العربية للأخبار AL Arabiya News:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12169 27500 V 3/4

تردد قناة TRT TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11391 27500 V 3/4

تردد قناة صدي البلد أخبارSada EL Baled News:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12169 27500 H 5/6

تردد قناة السعودية الإخبارية:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12149 27500 V 3/4

تردد قناة CNN بالعربية:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12226 27500 H 3/4 عرب سات 11976 27500 V 3/4

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