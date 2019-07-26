قنوات dmc ترددها على القمر الصناعي نايل سات 2019

يبحث الكثيرون من محبي، ومتابعي المسلسلات والمباريات عن تردد قنوات dmc ،لما تقدمه من محتوى رائع، وجذاب، و يبحث الكثيرون عن ترددات القناتين الخاصتين بي dmc، وهما-1- قناة دي ام سي دراما dmc drama، وتقدم محتوي حصري للمسلسلات الدرامية، وخاصة في سباق رمضان الذي تتسابق فيه القنوات لعرض مسلسلات رمضان الحصرية، والبرامج التلفزيونية، وتتميز قناة dmc بصورة واضحة، وجودة عالية حيث انها تعرض مسلسلاتها بتقنية HD، وتتميز بصوت ذو جودة عالية. وتهتم القناة بالمحتوى الذي يهتم به المشاهدين العرب في مصر، ودول الخليج العربي بسبب حسن إختيارها للمحتوى الخاص بها وتقدم القناة سلسلة من افضل المسلسلات العربية

أبرز المسلسلات التي تعرضها القناة

مسلسل علامة استفهام. مسلسل ابن أصول. مسلسل حكايتى. مسلسل الواد سيد الشحات. مسلسل زلزال. مسلسل ابو العروسة. مسلسل الأب الروحى. مسلسل قيد عائلى. مسلسل اختفاء.

2- قناة دي ام سي سبورت dmc sport، وهي قناة تختص بأخبار الرياضات سواء على المستوى المحلي والقاري، وحتى العالمي وخاصة كرة القدم، وتقوم بعرض مباريات الدوري المصري وتتميز القناة عن غيرها بارتفاع نسب المشاهدة الخاصة بها نتيجة لجودة صوت، وصورة القناة، وبسبب الأخبار الحصرية، وترتيب الفرق في الدوريات، وبسبب برامج التحليل الكروي المميزة التي تقدمها القناة لذلك تعتبر من أفضل قنوات الأخبار الرياضية على المستوى العربي والأفريقي

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تردد قنوات dmc