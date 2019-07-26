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قنوات dmc ترددها على القمر الصناعي نايل سات 2019

كتب عمار عمادفي آخر تحديث
قنوات dmc ترددها على القمر الصناعي نايل سات 2019

يبحث الكثيرون من محبي، ومتابعي المسلسلات والمباريات عن تردد قنوات dmc ،لما تقدمه من محتوى رائع، وجذاب، و يبحث الكثيرون عن ترددات القناتين الخاصتين بي dmc، وهما-1- قناة دي ام سي دراما dmc drama، وتقدم محتوي حصري للمسلسلات  الدرامية، وخاصة في سباق رمضان الذي تتسابق فيه القنوات لعرض مسلسلات رمضان الحصرية، والبرامج التلفزيونية، وتتميز قناة dmc  بصورة واضحة، وجودة عالية حيث انها تعرض مسلسلاتها بتقنية HD، وتتميز بصوت ذو جودة عالية. وتهتم القناة بالمحتوى الذي يهتم به المشاهدين العرب في مصر، ودول الخليج  العربي بسبب حسن إختيارها للمحتوى الخاص بها وتقدم القناة سلسلة من افضل المسلسلات العربية

تردد قناة دي ام سي دراما
تردد قناة دي ام سي دراما

أبرز المسلسلات التي تعرضها القناة

  1. مسلسل علامة استفهام.
  2. مسلسل ابن أصول.
  3. مسلسل حكايتى.
  4. مسلسل الواد سيد الشحات.
  5. مسلسل زلزال.
  6. مسلسل ابو العروسة.
  7. مسلسل الأب الروحى.
  8. مسلسل قيد عائلى.
  9. مسلسل اختفاء.

2- قناة دي ام سي سبورت dmc sport، وهي قناة تختص بأخبار الرياضات سواء على المستوى المحلي والقاري، وحتى العالمي  وخاصة كرة القدم، وتقوم بعرض مباريات الدوري المصري وتتميز القناة عن غيرها بارتفاع نسب المشاهدة الخاصة بها نتيجة لجودة صوت، وصورة القناة، وبسبب الأخبار الحصرية، وترتيب الفرق في الدوريات، وبسبب برامج التحليل الكروي المميزة التي تقدمها القناة لذلك تعتبر من أفضل قنوات الأخبار الرياضية على المستوى العربي والأفريقي

تردد قناة دي ام سي سبورت
تردد قناة دي ام سي سبورت

وبسبب البحث الكثير عن تردد قنوات dmc يقدم لكم موقع كلمة  تردد قنوات dmc على النايل سات  2019

تردد قنوات dmc

اسم القناةتردد القناةمعدل الترميزمعدل الاستقطاب
دي ام سي دراما dmc drama1144927500رأسي H
دي ام سي سبورت dmc sport1145027500افقي V

 

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عن الكاتب

عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية، أعمل ككاتب في موقع كلمة دوت اورج، أحب القراءة، والكتابة، والرسم، وأحب المجالات الطبية، والتقنية

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