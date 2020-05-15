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قياس سرعة النت الحقيقية بالميجا

بواسطة Hossam Ali

يرغب العديد من الناس معرفة سرعة النت الحقيقية لديهم علي أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الجوالة، ولا يعرفون الوصول إلى أفضل موقع لقياس سرعة النت بسهولة، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية قياس سرعة النت الحقيقية بالميجا من خلال أشهر وأفضل مواقع قياس سرعة الانترنت في العالم.

قياس سرعة النت الحقيقية بالميجا

هناك مجموعة من المواقع المشهور في قياس سرعة الانترنت والتي سوف نذكرها لكم بشئ من التفصيل والشرح مع رابط لكل موقع من مواقع قياس سرعة الانترنت الحقيقية .

قياس سرعة النت الحقيقية موقع Fast

يعتبر موقع فاست لقياس سرعة النت علي جهازك من أفضل 5 مواقع لقياس سرعة الانترنت الحقيقية، حيث أن نتائجه رائعة ودقيقة وطريقة استخدامه سهلة وبسيطة، كل ما عليك هو الدخول إلي الموقع وتركه يعمل تلقائياً ويقوم بقياس سرعة الانترنت لديك مباشرة ومجانا.

خطوات قياس سرعة النت الحقيقية موقع Fast

• تقوم بالدخول إلي الموقع

• تنتظر حتى ينتهي الموقع من قياس سرعة النت الحقيقية بالميجا

• تقوم بالاطلاع على سرعة الانترنت لديك

◘ لينك الدخول إلى موقع قياس سرعة الانترنت Fast

قياس سرعة النت Speed test

موقع سبيد تيست Speed test لقياس سرعة الانترنت الحقيقية من أفضل المواقع المستخدمة لقياس سرعة النت الحقيقية وإعطاء تفاصيل عن سرعة النت لديك وليس فقط سرعة الانترنت، بل سرعة البينج الخاص بتشغيل الألعاب وسرعة رفع الملفات Upload، ولذلك في رأينا الشخصي فإن سبيد تيست Speed test يعتبر أفضل موقع لقياس سرعة النت علي الكمبيوتر والجوال.

• قياس سرعة النت علي الكمبيوتر Speed test

من خلال موقع سبيد تيست يمكنك قياس سرعة الانترنت على الكمبيوتر لديك من الموقع الخاص سبيد تيست لقياس السرعة، والذي يُظهر لك قياس سرعة النت للتحميل، وقياس سرعة النت لرفع الملفات، وسرعة البينج للألعاب.

قياس سرعة النت سبيد تيست

خطوات قياس سرعة النت Speed test:

• قم بالدخول إلي موقع سبيد تيست Speed test

• قم بالضغط على Go

• انتظر حتي ينتهي الموقع من قياس السرعة الحقيقية للنت لديك

• بعدها يمكنك الاطلاع على سرعة النت لديك كما في الصورة السابقة

◘ لينك الدخول إلي سبيد تيست

برنامج قياس سرعة النت الحقيقية على الجوال

يمكنك استخدام تطبيق سبيد تيست على الهواتف الاندرويد من خلال جوجل بلاي، وهو تطبيق سهل الاستخدام ودقيق ويمكنك تحميل برنامج قياس سرعة النت الحقيقية من الرابط التالي:

تحميل برنامج قياس سرعة النت الحقيقية بالميجا

Hossam Ali

محرر ومدون مصري لدي موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة السادات - شعبة المحاسبة، مُحٍب للتصفح علي الانترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية وعاشق للألعاب خاصةً الأونلاين.

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