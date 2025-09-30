كأس العالم للشباب 2025.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد كولومبيا

يستعد المنتخب السعودي للشباب لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الكولومبي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة،

في لقاء يأمل خلاله الأخضر أن يبدأ مشواره بنتيجة إيجابية تعزز من طموحاته في البطولة العالمية.

تفاصيل المباراة

تنطلق المباراة في الثانية صباحًا بتوقيت المملكة فجر الثلاثاء، حيث يسعى المنتخب السعودي لتقديم أداء قوي يثبت جاهزية لاعبيه الشباب للمنافسة على أعلى مستوى.

في المقابل، يدخل منتخب كولومبيا المباراة بمعنويات عالية، معتمدًا على سرعة لاعبيه وقوتهم البدنية، وهو ما يجعل اللقاء متوازناً وصعب التوقع.

القناة الناقلة

شبكة بي إن سبورت أعلنت إذاعة اللقاء عبر قناتها المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ليتمكن المشاهد العربي من متابعة المباراة مجانًا.

كما تم إسناد مهمة التعليق إلى المعلق عبد الله الغامدي، الذي يتميز بأسلوبه الحماسي وصوته المؤثر الذي يضفي على المباريات أجواء مميزة.

بطولة كأس العالم للشباب لا تمثل مجرد منافسة رياضية، بل تُعد فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب قادرة على صناعة مستقبل الكرة العربية.

ولذلك فإن متابعة مباراة السعودية ضد كولومبيا تحمل أهمية مضاعفة للجماهير.

تردد قناة bein sport