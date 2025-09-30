كأس العالم للشباب 2025.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد كولومبيا

بواسطة محمد مختار
تردد قناة bein sport المفتوحة، مباراة مصر ضد اليابان

يستعد المنتخب السعودي للشباب لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الكولومبي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة،
في لقاء يأمل خلاله الأخضر أن يبدأ مشواره بنتيجة إيجابية تعزز من طموحاته في البطولة العالمية.

تفاصيل المباراة

تنطلق المباراة في الثانية صباحًا بتوقيت المملكة فجر الثلاثاء، حيث يسعى المنتخب السعودي لتقديم أداء قوي يثبت جاهزية لاعبيه الشباب للمنافسة على أعلى مستوى.

في المقابل، يدخل منتخب كولومبيا المباراة بمعنويات عالية، معتمدًا على سرعة لاعبيه وقوتهم البدنية، وهو ما يجعل اللقاء متوازناً وصعب التوقع.

القناة الناقلة

شبكة بي إن سبورت أعلنت إذاعة اللقاء عبر قناتها المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ليتمكن المشاهد العربي من متابعة المباراة مجانًا.

كما تم إسناد مهمة التعليق إلى المعلق عبد الله الغامدي، الذي يتميز بأسلوبه الحماسي وصوته المؤثر الذي يضفي على المباريات أجواء مميزة.

بطولة كأس العالم للشباب لا تمثل مجرد منافسة رياضية، بل تُعد فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب قادرة على صناعة مستقبل الكرة العربية.
ولذلك فإن متابعة مباراة السعودية ضد كولومبيا تحمل أهمية مضاعفة للجماهير.

تردد قناة bein sport

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
نايل سات 11013

11054

 أفقي (H) 27500
عرب سات 10850 عمودي (V) 27500
محمد مختار

كاتب مقالات أهتم بالبحث والكتابة في مجالات الرياضة والفن، أهوى قراءة القصص والروايات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، وأعمل الآن في موقع كلمة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

طريقة عمل الصور بالذكاء الاصطناعي Gemini كالمشاهير ترند احضن نفسك وانت طفل

أخبار التقنية

ثبتها قبل قمة الأهلي ضد الزمالك.. تردد قناة أون سبورت نايل سات وعربسات 2025