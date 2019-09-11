كشف النقاب عن هاتف iPhone 11 Pro

هاتف iPhone 11 Pro كشفت عنه شركة آبل حيث كشفت عن مجموعة هواتفها iPhone 11، والتي تتميز بكاميرات أكثر من ذي قبل ومعالج تم تحديثه ليكون أسرع ويستهلك طاقة أقل، وقالت الشركة إن طرازي Pro سيستمران ما بين أربع وخمس ساعات أطول من سابقاتها في XS.







لكنها لم تطلق نموذج 5G، كما كشفت شركة أبل أيضًا عن إصدار جديد من ساعتها الذكية، والذي يتميز بشاشة “تعمل دائمًا” لأول مرة، وتمثل شركة Apple حاليًا 49٪ من سوق الساعات العالمية، وفقًا لشركة الأبحاث IDC، كما أنها العلامة التجارية للهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة بفارق كبير.







مميزات هاتف iPhone 11 Pro

أجهزة iPhone الجديدة جديرة بالملاحظة لإدخال كاميرا خلفية “فائقة السرعة”، توفر تقريبًا بصريًا 2x، وتحتفظ موديلات Pro بالعدسة المقربة والعدسات العادية الموجودة في الجيل الأخير من XS و XS Max، بينما يحتوي iPhone 11 الأساسي فقط على عدسة عادية للغاية.







وتدعي Apple أن وحدة المعالجة (وحدة المعالجة المركزية) و GPU (وحدة معالجة الرسومات) أقوى من تلك الموجودة في أي هاتف يعمل بنظام Android.

سعر هاتف iPhone 11 Pro







جهاز iPhone 11 أرخص قليلاً من جهاز XR في المملكة المتحدة، حيث يتراوح سعره بين 729 و 879 جنيهًا إسترلينيًا اعتمادًا على كمية التخزين، ولكن طرازات برو أغلى من طرازات XS، حيث تتراوح تكلفتها ما بين 1،049 و 1499 جنيهًا إسترلينيًا.

ويبداء البيع في غضون 10 أيام.