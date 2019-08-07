كوبون خصم نون | طريقة استخدام كوبونات موقع “noon” التي تصل الى 70% على المشتريات

إذا قررت التسوق من موقع نون فيجب عليك أن تتعرف على كوبون خصم نون على المشتريات اون لاين، حيث استطاع موقع التسوق الالكتروني نون في الفترة الأخيرة أن ينافس المواقع الأخرى بشدة، نتيجة تقديمه منتجات اصلية وسرعة التسليم والخصومات التي يطرحها من خلال الأكواد، فمن خلال معرفة كوبون خصم نون تستطيع أن تحصل على خصومات على السلع التي قمت بشرائها عبر تطبيق نون او موقع التسوق الالكتروني المخصص، وافضل ما يميز التسوق من موقع نون أنه يطرح كوبونات خصم باستمرار، وهى احد اسرار التسوق والحصول على خصومات واستخدم كود الخصم الذي نطرحه لكم.

مميزات الشراء من نون

يعتبر “noon” هو ضمن المواقع الأفضل للتسوق الالكتروني، وهو يمنح عملائه الكثير من المميزات ومنها:

خصومات عالية في المناسبات وغيرها.

السرعة في تسليم الطلبات.

الجودة العالية في المنتج.

سرعة استجابة الدعم الفني للاستفسارات.

امكانية الدفع عند الاستلام.

الشراء بالتقسيط.

كوبون خصم نون في مختلف الاقسام

امكانية استرجاع السلعة المعيبة.

كود خصم نون

يعتبر كوبون خصم نون الطريقة المثلى للحصول على الخصومات والتسوق بأقل الأسعار، فالفارق في عملية التسوق والشراء المباشر والتسوق باستخدام كوبون الخصم هى ضغطة واحدة، وبالتالي فان الشراء الأنسب هو باستخدام هذه الكوبونات والتي توفر عليك الاستفادة من المال الذي يتم خصمه، وبالتالي سوف نوضح لكم جانب من الكوبونات و الأكواد التي يمكنك استخدامها في التسوق من نون وطريقة استخدام هذه الأكواد والحصول على الخصومات المناسبة.

كوبونات خصم نون

هناك العديد من الأكواد التي يمكنك استخدامها للحصول على الخصم وكل كوبون خصم له نسبة معينة من الخصم، كأن تكون خصومات بنسبة (10% – 15% – 20% – 25% – 30% – 35% – 40% – 45% – 50% – 55% – 60% – 65% – 70% الخ).

كوبون خصم نون نسبة 10% على المشتريات باستخدام كود “ويكند” بحد أقصى 150 ريال.

كوبون خصم نون 10% على الإلكترونيات باستخدام كود “عشرة”.

كوبون خصم نون بنسبة 20 على منتجات الجمال باستخدام الكود “زين”.

خصم 25 % على مشتريات الأزياء باستخدام كود “كشخة” للطلبات الأكثر من 300 ريال.

خصم 10% على مستلزمات البيت والمطبخ بتقسيط وبدون فوائد باستخدام كود الخصم “البيت”.

كوبون خصم نون بنسبة 20% الى 70% على منتجات الجمال والعطور باستخدام الكود “قمر”.

خصم 150 ريال في ايام العيد على الجوالات الأكثر من 3000 ريال، و100 ريال خصم للهواتف الأكثر من 1500 ريال، و50 ريال خصم للهواتف الأكثر من 1000 ريال، باستخدام كود الخصم “مبارك”.

خصومات الالكترونيات بنسبة 40% بحد أقصى 140 جنيه باستخدام الكود “تيكاوي”.

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صور كوبونات خصم نون

الصور التالية توضح الإعلان عن هذه الكوبونات وهى اعلانات حديثة وتعمل جميعها وسوف نوضح لكم عن طريقة استخدام الكوبون بالشكل الصحيح.

طريقة استخدام كوبون خصم نون

استخدم كود خصم نون للحصول على خصومات على سلة مشترياتك، وتكمن الخطوة الأولى في نسخ الكود الموضح بهذه المقالة الذي يقع بين العلامتين “كود” وبعد الذهاب الى التسوق واختيار المنتجات المطلوبة نضغط على خانة استخدام الكوبون، ونلصق الكوبون المخصص مع مراعاة أن هناك كوبونات خصم لها شروط معينة، وبعد كتابة الكوبون نضغط على تفعيل وبالتالي سوف تظهر لدينا نسبة الخصم والسعر بعد الخصم، والمبلغ الذي تم خصمه عن طريق الكوبون، ومن ثم نتمم عملية الشراء. كما توضح الصورة.